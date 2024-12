Lula recibió el alta médica tras ser operado por una hemorragia intracraneal: "Vuelvo a casa tranquilo"

Tras ser operado de urgencia el martes 10 de diciembre , Luiz Inácio Lula da Silva recibió el alta médica y, a partir de ahora, podrá retomar sus actividades.

El presidente de Brasil fue intervenido por una hemorragia intracraneal, que luego demandó en una segunda intervención el jueves pasado .

Con mucha emoción, el mandatario interrumpió la conferencia de prensa de los médicos en el hospital Sirio-Libanés y aseguró que, luego de días de mucho nerviosismo, se encuentra entero.

" Vuelvo a casa tranquilo, seguro de que estoy curado y que tengo que cuidarme ", aseguró Lula, que también le agradeció a Dios por ser "tan generoso con él" y al equipo médico.

Qué dijo Lula tras recibir el alta médica en San Pablo

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que ratificó pasará Navidad y Año Nuevo en casa -no brindó detalles si será en San Pablo o Brasilia-, aseguró que tiene "mucho trabajo por hacer".

Lula, que se mostró con un sombrero, había sufrido en octubre un golpe en su cabeza a causa de una caída en el baño de la residencia oficial . Debido a ello, se le realizó un cateterismo para reducir el riesgo de futuras hemorragias .

"Estaba sentado. Ya me había cortado la uña, la había limado. Cuando fui a guardar el maletín, en lugar de levantarme y abrir el cajón, intenté alejar mi trasero del banco. El banco era redondo y al final mi trasero no se levantó y me caí y me golpeé la cabeza con el jacuzzi y me hice bastante daño", recordó.

Lula fue operado de urgencia el martes 10 y, en segunda instancia, el jueves 12 de diciembre

A raíz de ello, recibió cinco puntos de sutura en la nuca, pero el malestar persistió en el tiempo. El fin de semana pasado, el mandatario sintió dolores en su cabeza, por lo que llamó a la doctora Ana Helena Germoglio, jefa del equipo médico de la Presidencia.

" Sentía algunas cosas raras, me sentía más lento, tenía los ojos rojos, tenía mucho sueño ", detalló. Posteriormente, se hizo una tomografía computarizada y sus médicos se preocuparon al ver las imágenes. "Se asustaron y le pidieron que viniera a San Pablo urgentemente", agregó.

Muito obrigado pelas orações. E quem só tem ódio, tá perdoado. Eu estou aqui, vivo, inteiro e com mais vontade de trabalhar. pic.twitter.com/uWCztOo3jl — Lula (@LulaOficial) December 15, 2024