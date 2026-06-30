Colombia calienta motores y construye el buque inicial de guerra nacional: el más poderoso de América latina con tecnología bélica de última generación.

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El proyecto de construcción de la fragata nacional representa un hito significativo para la industria naval y la defensa en Colombia. Comenzado en los astilleros de Cotecmar, el desarrollo de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) dará lugar al buque de guerra más grande edificado en el territorio colombiano y tiene como objetivo modernizar de manera integral la flota de la Armada.

Este programa no solo posee consecuencias militares, sino que también genera un impacto industrial y estratégico considerable. La fragata se construye íntegramente en el país, integrando ingeniería local y transferencia tecnológica internacional, lo que refuerza la autonomía operativa y promueve el desarrollo del sector naval colombiano.

Dentro de un contexto regional donde las armadas evolucionan hacia plataformas más digitales y versátiles, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en cuanto a diseño, adaptabilidad y versatilidad ante diversos escenarios operativos.

Así será la Plataforma Estratégica de Superficie

Con una longitud de 107,5 metros, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES fusiona dimensiones, estabilidad y eficacia operativa. Su construcción se lleva a cabo mediante 52 bloques de acero naval, lo que optimiza los procesos industriales y establece a Cotecmar como un astillero capacitado para manejar proyectos de elevada complejidad tecnológica.

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo consolidado que ya opera en diversas armadas y que fue desarrollado bajo una arquitectura modular.

Dicha característica permite la integración de sistemas de combate, sensores y tecnología de forma gradual, lo que facilita futuras modernizaciones sin necesidad de rediseñar la plataforma.

Colombia calienta motores y construye el buque inicial de guerra nacional: el más poderoso de América latina con tecnología bélica de última generación. Pucará Defensa

Plataforma Estratégica de Superficie: ¿en qué misiones navales se usará?

La Plataforma Estratégica de Superficie se ha diseñado como un buque multipropósito con el propósito de llevar a cabo una amplia gama de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su configuración le permite operar en escenarios tanto de defensa naval y en actividades relacionadas con la seguridad marítima y la cooperación internacional.

Entre las funciones más destacadas que se contemplan se incluyen:

Guerra anti superficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Dicha versatilidad incrementa la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas tanto convencionales como no convencionales, eliminando la necesidad de depender de buques especializados para cada misión.

Tecnologías clave de la Plataforma Estratégica de Superficie

El valor estratégico de la fragata, más allá de su capacidad operativa, se encuentra en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará orientada a operar bajo estándares compatibles con la OTAN, lo cual facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Asimismo, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local posibilitará el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que contribuirá a la reducción de costos y a la disminución de la dependencia externa.