Guerra Rusia-Ucrania: las 5 debilidades de Putin que pueden terminar con su derrota, según los especialistas

La invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin no está saliendo como previó, evaluaron estrategas militares, ya que Rusia se enfrenta a una resistencia armada más fuerte de lo esperado y a duras sanciones occidentales.

Para evaluar cuáles son los próximos escenarios posibles, The Wall Street Journal consultó a estrategas militares. "Cada día que los ucranianos no pierden, ganan políticamente", dijo Michael Clarke, ex director del Royal United Services Institute, un think tank de Londres. "Y el costo político para él (Putin) aumenta cada día", dijo.

Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios bélicos en el King's College de Londres, no cree que los rusos consigan instalar un gobierno títere en Ucrania. "No pueden ocupar todo el país", dijo. "Un gobierno títere en Kiev no respaldado por las armas rusas no tendría ninguna legitimidad y no sobreviviría ".

Eso probablemente dificultará que Putin declare la victoria de forma convincente. James Sherr, investigador principal del Instituto de Política Exterior de Estonia, predijo que Putin no dará el paso racional de buscar una salida, sino que "doblará la apuesta".

CINCO FACTORES CLAVE

LAS FUERZAS INVASORAS

Un miembro de las Fuerzas Territoriales de Defensa ucranianas - Bloomberg

Los analistas militares occidentales se mostraron sorprendidos por el mal comportamiento de las fuerzas rusas en los primeros días de la invasión. Esperaban que un ejército modernizado sofocara la primera fase de la resistencia ucraniana con facilidad.

"A todos nos sorprendió que este nuevo ejército ruso se parezca al antiguo Ejército Rojo -no muy bien entrenado, no muy bien dirigido, con una logística realmente pobre-, lo que implica un gran fallo de planificación o... una gran subestimación del enemigo", dijo Clarke, exdirector del Royal United Services Institute.

La fuerza aérea, la marina y la fuerza nuclear de Rusia se modernizaron parcial o totalmente, pero el ejército parece no haber superado las debilidades del pasado, evaluó.

El escenario más probable, según algunos analistas militares consultados por el WSJ, es que lo s rusos utilicen una potencia de fuego significativamente mayor para adentrarse en Ucrania, sitiando ciudades o utilizando armamento pesado.

"Esto hará que Putin arremeta, que se ensañe de verdad, que utilice fuego indiscriminado y artillería masiva en zonas urbanas y que aplaste las ciudades ucranianas, y la consecuencia será un terrible costo en víctimas humanas", predijo Richard Shirreff, ex comandante militar adjunto británico de la OTAN.

Los estrategas militares occidentales se sorprendieron por el bajo desempeño ruso

2. FUERZAS DEFENSORAS

Hasta ahora, las fuerzas ucranianas aprovecharon al máximo sus recursos militares frente a un adversario más grande y avanzado. El lento avance ruso es "ante todo un testimonio del valor y la tenacidad del ejército ucraniano y de los voluntarios, que están luchando de forma increíblemente impresionante y bien", dijo Shirreff. La moral es un factor enorme en la guerra, dijo, y los ucranianos creen que tienen la fuerza moral.

La determinación declarada del presidente Volodímir Zelenski de permanecer en el cargo ayuda a sostener la campaña ucraniana. Sus apariciones en las redes sociales ayudaron a Kiev a ganar simpatías en su país y en Occidente. Pero Rusia ya empezó a atacar las antenas de telefonía móvil y las torres de televisión para impedir la difusión de esa información.

En todo caso, la mayoría de los analistas cree que el ejército ucraniano se resquebrajará tarde o temprano. Está luchando con todo lo que tiene todo el tiempo, sin descanso. Mientras que Rusia puede seguir reforzando sus líneas del frente con nuevas tropas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski

¿Qué pasará entonces? La suposición común es que Moscú tratará de instalar un gobierno obediente en Kiev, dejando que dirija el oeste del país, mientras se anexiona una gran parte del país al este del río Dnipro.

Una posibilidad es que el ejército formal de Ucrania se funda y se inicie una insurrección ante lo cual se esperaría el apoyo de las naciones occidentales , como EE.UU. apoyó la resistencia a la ocupación soviética de Afganistán en los '80.

En ese caso Rusia necesitaría muchas más tropas para combatir esa insurgencia. Las estimaciones de los expertos sobre el número de tropas que se necesitarían para controlar y ocupar una Ucrania rebelde superan los 500.000 efectivos. "Putin no tiene eso, y se quedará sin gente, y se convertirá en una reedición del Afganistán soviético", dijo el general Shirreff.

Tanques Z del convoy ruso

3. LA RESPUESTA DE OCCIDENTE

Los gobiernos occidentales descartaron la implicación militar directa en Ucrania, incluida la posibilidad de una zona de exclusión aérea que les haría entrar en conflicto directo con la fuerza aérea rusa. Optaron por el envío de armas para ayudar a los ucranianos a defenderse y reforzaron tropas en los países más orientales de la OTAN.

Según los analistas, existe la posibilidad de que Rusia intente cerrar la frontera entre Ucrania y Polonia para impedir la entrada de armas occidentales , lo que aumentaría el riesgo de que el conflicto se intensificara e implicara a los países de la OTAN, entre los que se encuentra Polonia.

Polonia es el país que más desplazados ucranianos está recibiendo - Bloomberg

La mayor arma desplegada por los países occidentales fue hasta ahora una serie de sanciones económicas dirigidas a la economía rusa y a algunos de sus dirigentes . Esas sanciones pueden aumentar o disminuir en función de las acciones de Rusia. Y no están exentas de costos para Occidente: es probable que intensifiquen un problema de inflación ya existente y, si Rusia toma represalias cortando el suministro de energía, podrían provocar un racionamiento de electricidad en Europa.

Cualquier paz ambigua impuesta a Ucrania por Moscú podría dejar a Occidente debatiendo cómo calibrar cualquier levantamiento de las sanciones. Algunas podrían levantarse rápidamente, pero otras, como las impuestas a los dirigentes rusos, podrían ser más complicadas en caso de posibles juicios por crímenes de guerra.

Los analistas señalan que uno de los países que más podría influir en Rusia es China, cuyos dirigentes probablemente se preocupen por una escalada militar.

4. LA REACCIÓN RUSA

Esta es una gran incógnita. No sólo es difícil para los occidentales leer la opinión rusa, sino que es difícil saber qué efecto tiene en la toma de decisiones en Moscú. La mayoría de los rusos se informa con emisiones televisivas censuradas, por lo que muchos creerán que las dificultades económicas que sufren no son culpa de su gobierno, sino de Occidente.

Los cajeros rusos están abarrotados desde que se anunciarion las sanciones occidentales

Las autoridades rusas han reprimido las manifestaciones contra la guerra. Ya hay algunos signos de inquietud entre las élites rusas, cuyo estilo de vida de lujo que han disfrutado en Occidente se ve ahora amenazado. Que a Putin le importe es otra cuestión.

Las dificultades económicas que ya han surgido socavan un pilar de la presidencia de Putin: el haber llevado la estabilidad a un país que fue caótico en la década de 1990 bajo su predecesor Boris Yeltsin.

"Putin no tiene tiempo indefinido para resolver esto", dice Freedman del King's College. "Las dificultades económicas están empezando a notarse ahora. No puede dejar que esto se prolongue durante semanas y meses, que es el tiempo que pueden durar los asedios, por no hablar de las insurgencias".

5. Conversaciones de paz

Rusia y Ucrania iniciaron conversaciones de paz. Muchos estrategas son pesimistas en cuanto a la posibilidad de que lleguen a una solución rápida.

Cualquier acuerdo de paz con Zelenski podría suponer una pérdida de prestigio para Putin, ya que ha calificado a la administración ucraniana falsamente, como un grupo de neonazis. Pero un acuerdo con cualquier gobierno que instalen los rusos no tendría legitimidad ni dentro ni fuera de Ucrania.

Las variables en las conversaciones se refieren a dos objetivos rusos: la neutralidad ucraniana y el territorio ucraniano. Rusia se anexionó Crimea en 2014 y es probable que busque la aceptación de Ucrania. También podría tratar de absorber más territorio al este del río Dnipro.

Lo más probable, según los analistas, es que Rusia, como mínimo, busque una constitución de Ucrania que otorgue una independencia significativa al este del país, y un veto efectivo sobre la acción del gobierno ucraniano.

Clarke dijo que un modelo de neutralidad ucraniana que podría atraer a Rusia es el de Austria en 1955 . Los soviéticos se retiraron de Austria a cambio de una garantía constitucional de neutralidad que existe en la actualidad. En lugar de persuadir a los ucranianos de que la neutralidad es una opción atractiva, es probable que la invasión endurezca la opinión en sentido contrario.

"No creo que Ucrania, después de todo esto, acepte estar indefensa", dijo Freedman. "Pueden dar algunas garantías sobre las fuerzas extranjeras y los misiles (pero), si yo fuera ucraniano, no creo que esto me haga desistir de querer entrar en la OTAN".