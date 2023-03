Lacalle Pou bajará impuestos, en Uruguay se quejaron y su respuesta sorprendió a todos

Al igual que en la Argentina ayer, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hablará frente a la Asamblea General en donde presentará los lineamientos para su gobierno en el 2023 y se espera que anuncie una fuerte rebaja de algunos impuestos en el país vecino.

"Se logró equilibrar la economía, el país tiene el riesgo país más bajo de los últimos 20 años por lo menos, bajamos el déficit, tenemos un crecimiento importante, sostuvimos a la población más necesitada y además ahora vamos a bajar impuestos", adelantó Lacalle Pou antes de su discurso en declaraciones a Telemundo.



Las reducciones de alícuota se producirían en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que existen en el país oriental, algo que fue criticado por economistas como por miembros de la oposición de la talla de José Pepe Mujica .

"Con respecto a las opiniones de economistas, algunos independientes y otros no, siempre hay que respetarlas, son bienvenidas. No las comparto absolutamente en nada", se defendió el mandatario, que agregó sobre las afirmaciones del expresidente: "Alguno me tildó de demagógico. Demagógico sería no cumplir el compromiso por el país".



Las críticas desde la oposición uruguaya se centraron en que los impuestos que serán rebajados los pagan mayoritariamente el 25% de la sociedad con mayores ingresos, por lo que también pidieron medidas que impacten en quienes tienen salarios más bajos y tildaron la medida de "electoral".

"Es la primera vez en la historia que hay gente quejándose de que se bajan los impuestos", opinó Lacalle Pou, quien lanzó con ironía: "¿Se acuerdan de María Elena Walsh? Es el mundo del revés", en referencia a la popular canción infantil argentina.



El presidente también recordó otras advertencias que provinieron desde la oposición y aseguró que "muchos de estos economistas dijeron que era imposible llevar adelante el programa de gobierno de la coalición si no aumentábamos impuestos".

El gobierno uruguayo se embanderó detrás de las declaraciones del presidente y hasta el ministro de Turismo publicó en sus redes, también con ironía, "Uruguay, ese país donde se quejan de que bajen los impuestos".