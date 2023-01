Uruguay quiere ser el Hollywood del sur: seduce a la industria del cine con beneficios fiscales

Uruguay no solo apuesta a los beneficios impositivos para atraer a los turistas, sino que también busca seducir a las grandes producciones de cine y TV . Desde hace tres años inició una estrategia para posicionarse como un polo audiovisual en América latina. Ya más que triplicó la cantidad de semanas de grabaciones y ahora apunta a captar proyectos millonarios.

"Es un gran momento para nosotros", apuntó Ernesto Musitelli, fundador de Musitelli Film & Digital, en diálogo con Financial Times. Su compañía se dedica a alquilar equipos para filmaciones. A su vez, cuenta con una firma, Reducto, que brinda servicios de posproducción y cuenta con clientes de la talla de Amazon Prime, Disney, Netflix y HBO .

Según un relevamiento realizado por Musitelli Film & Digital, el tiempo dedicado al rodaje de películas y series de televisión pasó de un promedio de 24 semanas en 2019 a 80 semanas en 2022. Antes se estimaba que el promedio era inferior a las 20 semanas.

Ahora Uruguay busca captar proyectos que superen los u$s 8 millones

La estrategia de seducción comenzó en 2019. Ese año el gobierno instauró un reembolso fiscal del 25% para proyectos de entre u$s 300.000 y u$s 4 millones con un tope de u$s 700.000 por producción. La primera temporada devolvieron cerca de u$s 4 millones y esa cifra se triplicará en 2023, de acuerdo a lo consignado por FT.

Para esto el gobierno uruguayo creó la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). El objetivo de este organismo es agilizar la burocracia a la hora de tramitar permisos de filmación y contratar talento local . "Hay una necesidad de tener un punto coherente de contacto para aquellos interesados en venir al Uruguay y aquellos que trabajan localmente. Esta agencia nos da estabilidad", aseguró Mariana Wainstein, directora nacional de Cultura de Uruguay.

Proyectos por millones

La variedad de paisajes y las distancias cortas entre las diversas locaciones son dos de los puntos que más atraen a los productores por sobre otras alternativas, como la Argentina y Brasil.

En 2012 se anunció un proyecto para construir un Polo Audiovisual de $ 2500 millones en la Isla Demarchi. El complejo iba a tener 10.000m2 de parque, hotelería y gastronomía. Sin embargo, se canceló en 2017.

La sociedad de la nieve fue uno de los proyectos que eligió a Uruguay para rodar algunas escenas.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Distrito Audiovisual desde hace poco más de una década. El territorio porteño concentra el 40% del rodaje de las películas que se hacen por año en el país. A fines del año pasado, el gobierno de CABA lanzó BA Producción Internacional que ofrece una devolución del 20% de los gastos elegibles con un tope de hasta $ 75 millones por proyecto audiovisual.

Uno de los largometrajes que eligió a Uruguay como lugar de rodaje fue La sociedad de la nieve, dirigida por el español Juan Antonio Bayona y basada en la tragedia de los Andes. La misma se estrenará este año en Netflix.