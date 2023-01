"Club de amigos ideológicos": la dura acusación de Lacalle Pou contra la CELAC

En medio de la polémica por la invitación para la cumbre de la CELAC a los presidentes de países como Cuba y Venezuela, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, realizó un fuerte descargo e instó a los miembros de la organización internacional a no ser un "club de amigos ideológicos".

"Hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones. No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica", disparó Lacalle Pou frente a Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y luego de la polémica que generó la posible presencia de Nicolás Maduro, jefe de Estado de Venezuela, que finalmente no se concretó.

Tanto Brasil como Argentina, sus socios del Mercosur, se mostraron complacientes con el gobierno venezolano ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Ambos aseguraron que los problemas deben "resolverse dentro de Venezuela", con un rechazo a la participación de la comunidad internacional.

"No puede haber aquí un club de amigos ideológicos . En la variedad estará la fuerza de esta organización. Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales", advirtió el presidente uruguayo, quien también condenó el ataque institucional que sufrió el gobierno en Brasil.

Maduro estuvo a punto de arribar a la cumbre en donde se reuniría en privado con Lula da Silva, presidente de Brasil, y participaría de la reunión general, pero luego dio de baja su viaje por considerarlo "una emboscada" por las denuncias penales en el país y el pedido de captura de los EE.UU.

"He escuchado discursos que comparto totalmente, otros que comparto la mitad, y otros que no comparto casi nada. Pero entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular", opinó Lacalle Pou, que también advirtió que "hay conceptos que son muy lindos pero que a veces no se ponen en práctica".

En otro fragmento de su discurso, también reiteró el pedido que hizo dentro del Mercosur a sus socios: "¿No será momento de sincerar las relaciones y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio desde México hasta el sur de América del Sur? ¿No podemos avanzar en ese sentido?".

"No podemos venir con un discurso de lamento, ni a buscar responsables, ni con una actitud autocomplaciente, sí con un discurso optimista, basada en las cosas que decía el presidente de Colombia", coincidió en el cierre con su par colombiano, Gustavo Petro, quien llamó a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y lograr un "pacto democrático" para que "derechas e izquierdas" no crean que cuando llegan al poder "es para eliminar a su contrincante físicamente".

Tratado de libre comercio: Uruguay reiteró su pedido

En un tema que fue recurrente en las últimas reuniones del Mercosur, Uruguay reiteró su postura sobre tratados comerciales de los miembros de la organización.

"Nuestro gobierno cuando asumió se reunión con distintos jefes de estado del Mercosur y con ministros de los distintos miembros. La posición uruguaya es avanzar con un Tratado de Libre Comercio, si es con el Mercosur mejor, y de no ser así lo que hemos hecho es avanzar es en un estudio de factibilidad con China", describió Lacalle Pou.

"Si hay una propuesta superadora de otros de los países del Mercosur, la evaluaremos, yo no debería decirle a los demás países que hacer", advirtió Lacalle Pou.



Delante de los otros países miembros, el presidente del país oriental consideró que "China es el primer socio comercial. Podría ser Estados Unidos u otro país. Se entiende las posiciones de los otros países, pero Uruguay necesita abrirse al mundo. Es una decisión que viene hace mucho tiempo".

Para finalizar, lanzó un ultimátum; "Si hay una propuesta superadora de otros de los países del Mercosur, la evaluaremos, yo no debería decirle a los demás países que hacer".