En el medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán, ena serie de cambios en la agenda militar comenzó a generar dudas en torno al futuro del ejercicio Atlantic Dagger entre Argentina y el país norteamericano. En medio de un contexto internacional más tenso, distintas señales indican que la planificación original del Atlantic Dagger podría modificarse. Sin embargo, las definiciones oficiales todavía no terminan de cerrarse. El trasfondo de esta situación no es menor. Detrás de los ajustes aparece un factor externo que condiciona la ejecución del operativo y obliga a repensar su alcance en territorio argentino. El posible cambio en el ejercicio Atlantic Dagger está vinculado al contexto global, particularmente a la tensión en distintas regiones del mundo, lo que obliga a reordenar prioridades en materia de defensa. En este escenario, autoridades argentinas reconocen que el operativo podría sufrir ajustes, ya que Estados Unidos reorganiza sus recursos militares según sus necesidades estratégicas. Esto se traduce en una posible reducción de escala del Atlantic Dagger, con menor despliegue de personal y equipamiento en comparación con lo planificado inicialmente. El ejercicio Atlantic Dagger, que iba a desarrollarse en la provincia de Córdoba, continúa en evaluación. La cantidad de efectivos podría ser menor a la prevista, en línea con un rediseño del operativo. Además, el financiamiento destinado al ejercicio también habría sido ajustado, lo que impacta directamente en la logística y en el alcance del entrenamiento conjunto. En su diseño original, el Atlantic Dagger contemplaba la participación de unidades de élite de Estados Unidos, junto con fuerzas especiales argentinas, con el objetivo de fortalecer la cooperación y la interoperabilidad militar. Entre los medios que se habían considerado se encontraban: Del lado argentino, se esperaba la intervención de unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en un esquema de entrenamiento conjunto. Más allá de los cambios, el Atlantic Dagger forma parte de un proceso de cooperación bilateral en defensa que continúa vigente, aunque condicionado por el escenario internacional actual y las prioridades estratégicas de cada país.