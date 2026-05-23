La Casa Blanca está cerrada herméticamente y bajo un fuerte operativo de seguridad después de que una ráfaga de entre una 20 y 30 disparos, según testigos, fuera escuchada en las inmediaciones de los jardines del área norte poco después de las 6PM hora del Este.

Así lo reportaron periodistas de numerosas cadenas de noticias de Estados Unidos, que estaban realizando coberturas en vivo con relación al reciente anuncio del presidente Donald Trump respecto de un “inminente” acuerdo de paz con Irán.

Al menos dos personas habrían resultado heridas, incluido un tirador sospechoso, según diversas fuentes extraoficiales.

Desde el Servicio Secreto confirmaron que Trump está en la Casa Blanca pero a resguardo en un sector de máxima seguridad.

🚨 BREAKING: New video shows the moment gunfire broke out near the White House, sending reporters into a panic



Secret Service acted VERY quickly.



God bless them.



No word from the White House on President Trump, as he WAS home at the time, but he’s INSIDE, out of danger. pic.twitter.com/8mkMxLPaZC — Nick Sortor (@nicksortor) May 23, 2026

Diversos testigos aseguraron que los disparos parecían provenir del lateral del complejo de la Casa Blanca que alberga el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, declaró en un comunicado que la agencia estaba al tanto de “informes de disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW” -en la esquina del predio oficial- y está “trabajando para corroborar la información con personal sobre el terreno.”

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

El director del FBI, Kash Patel, aseguró en una publicación en redes sociales que el FBI estaba “en el lugar y apoyando al Servicio Secreto.”

Este nuevo incidente suma preocupación por la seguridad del presidente Donald Trump. Cabe recordar que el más reciente se produjo hace casi un mes, cuando tuvo que ser evacuado después de que un hombre armado irrumpiera en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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