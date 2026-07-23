Después de más de siete décadas de incertidumbre, un histórico misterio finalmente encontró respuesta.

Un equipo de exploración submarina localizó los restos del Clipper Endeavor, un avión de Pan American (Pan Am) que desapareció tras caer al océano frente a Puerto Rico en 1952.

El hallazgo fue posible gracias al uso de un dron submarino autónomo y tecnología de sonar de alta precisión, que permitió identificar la aeronave a unos 600 metros de profundidad.

Un dron submarino resolvió el misterio que permaneció oculto durante 74 años

La expedición fue liderada por la Air/Sea Heritage Foundation, con la colaboración de la empresa Deep Sea Vision y el programa Expedition Unknown de Discovery Channel. Tras años de investigación, el equipo logró encontrar el avión en el fondo del océano Atlántico, frente a la costa norte de Puerto Rico.

Los restos fueron detectados el 2 de junio mediante un sonar de alta resolución instalado en un dron submarino autónomo . Posteriormente, las imágenes captadas confirmaron que se trataba del histórico Douglas DC-4 “Clipper Endeavor”, ya que aún podían distinguirse el característico logotipo alado de Pan American y el nombre de la aeronave.

El avión apareció partido en dos grandes secciones y descansaba a unos 2.000 pies (aproximadamente 610 metros) de profundidad, un lugar donde había permanecido oculto desde el accidente ocurrido el 11 de abril de 1952.

Pan Am Historical Foundation/John Johnson Collection via The New York Times

Qué ocurrió con el vuelo de Pan Am que marcó un antes y un después en la aviación

El Clipper Endeavor había despegado desde Puerto Rico con destino a Nueva York cuando sufrió la pérdida de los dos motores del ala derecha pocos minutos después del despegue. Ante la emergencia, el piloto realizó un amerizaje de emergencia.

Aunque las 69 personas a bordo sobrevivieron al impacto inicial, el avión comenzó a hundirse en menos de tres minutos. Solo 17 ocupantes lograron ser rescatados por la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mientras que 52 personas perdieron la vida.

Las investigaciones posteriores determinaron que la ausencia de una explicación previa sobre el uso de los chalecos salvavidas, las balsas de emergencia y las salidas del avión, sumada a problemas de comunicación y organización durante la evacuación, agravó las consecuencias del accidente.

El legado del accidente que transformó la seguridad de los vuelos comerciales

El desastre del Clipper Endeavor impulsó profundas reformas en la industria aeronáutica. Tras analizar el caso, la entonces Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos, organismo precursor de la actual Administración Federal de Aviación (FAA), recomendó modificar los protocolos de seguridad para los vuelos sobre rutas marítimas.

A partir de ese momento comenzaron a implementarse las demostraciones de seguridad previas al despegue, que hoy forman parte de cualquier vuelo comercial .

Las explicaciones sobre el uso de los chalecos salvavidas, las balsas inflables y las salidas de emergencia surgieron, en gran medida, como consecuencia de esta tragedia.

Tras el reciente hallazgo, la Air/Sea Heritage Foundation trabaja junto al Gobierno de Puerto Rico para proteger el sitio donde permanecen los restos del avión y promover la creación de un memorial en homenaje a las víctimas.

Además, ya fueron contactadas las familias de los fallecidos y los dos sobrevivientes que aún continúan con vida para informarles sobre el histórico descubrimiento.