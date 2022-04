Guerra en Ucrania: Biden pidió u$s 33 mil millones en ayuda para Kiev, mientras Rusia alerta sobre poner a prueba su paciencia

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso norteamericano la entrega de u$s 33.000 millones en ayuda militar, económica y humanitaria a Ucrania, así como la facultad de incautar y vender activos de rusos adinerados, mientras la invasión del Kremlin entra en su tercer mes.

"Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania y su lucha por la libertad", dijo hoy Biden en la Casa Blanca. "Debemos aportar armas, fondos, municiones y el apoyo económico para que su valentía y sacrificio tengan un propósito", agregó.

El plan incluye u$s 20.400 millones en ayuda militar y de seguridad para Ucrania, otros u$s 8500 millones en asistencia económica y u$s 3000 millones para ayuda humanitaria y alimentos, según un comunicado oficial.

Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, Día 64: Advierten que Moscú podría usar los ataques en Transnitria como excusa para extender la guerra a Moldavia



Guerra Rusia-Ucrania: Putin amenaza con ataques relámpago a los países que intervengan en la invasión



Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que los fondos cubrirían los costos de Ucrania hasta el 30 de septiembre, el término del año fiscal en curso.

Biden quiere que la ayuda se designe como gasto de emergencia, que no necesita ser compensada con recortes de gastos en otros lugares.

El mandatario también pidió a los legisladores que aprueben nuevas facultades para permitir que la Administración incaute y venda los activos de aliados ricos del presidente ruso, Vladímir Putin.

Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, Día 63: Ucrania prevé "semanas extremamente difíciles" por la invasión de Rusia



"Vamos a incautar sus yates" y otros "bienes adquiridos de forma ilícita", sostuvo Biden. "Estos son tipos malos".

Funcionarios de la Administración Biden han pronosticado que el reposicionamiento de Rusia sobre el este de Ucrania podría presagiar una sangrienta y prolongada batalla, y han dicho que los ucranianos necesitarán diferentes tipos de armamento y otro tipo de asistencia que la que Estados Unidos y sus aliados brindaron al principio del conflicto.

La nueva solicitud incluye u$s 5000 millones en una llamada autoridad de retiro, que permite al presidente proporcionar armas de las reservas militares de Estados Unidos, así como u$s 6000 millones para un programa del Pentágono de financiamiento de armas para Ucrania y u$s 4000 millones para el programa de Financiamiento Militar Extranjero del Departamento de Estado.

Mientras Rusia amenaza con la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa envian más armas a Ucrania



Las autoridades estadounidenses dicen que su enfoque ahora se centra en asegurarse de que el ejército ruso no pueda montar ofensivas similares contra otros países vecinos y no pueda reemplazar las fuerzas y el equipo perdido en el conflicto.

Biden dijo que Estados Unidos ha gastado casi todos los fondos proporcionados en un paquete de ayuda de u$s 13.600 millones que el Congreso aprobó en marzo. "Básicamente, se nos acabó el dinero", indicó.