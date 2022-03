Goldman Sachs explica por qué el aumento de los precios del petróleo y los colapsos económicos suelen ir de la mano

La multinacional financiera Goldman Sachs redujo su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos en 2022. Ahora ve poco o ningún crecimiento durante los primeros tres meses del año. Los economistas de Goldman, encabezados por Jan Hatzius, dijeron que la posibilidad de una recesión en el país durante el próximo año ha aumentado hasta en un 35%.

Los estadounidenses y el resto de ciudadanos occidentales ya están notando el impacto de la "subida de precios de Putin" y se espera que las sanciones occidentales sobre el petróleo y el gas rusos provoquen una importante subida de precios este invierno. .

El precio del petróleo se disparó hacia u$s 140 por barril después de que Rusia lanzara su invasión sobre Ucrania, aunque posteriormente ha vuelto a caer por debajo de los u$s 110 después de que la Agencia Internacional de la Energía anunciara un plan para ajustar la demanda a la oferta.

Las condiciones financieras también se han endurecido, lo que podría dificultar que las empresas accedan al efectivo. Los problemas de Europa también afectarán a las empresas estadounidenses con cadenas de suministro y operaciones globales.

Las duras sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania están golpeando la economía de Rusia. Pero debido a que Rusia es un importante exportador de petróleo y gas, así como de productos agrícolas clave y metales industriales, los efectos de su colapso económico y aislamiento se experimentarán a nivel mundial.

Europa, que depende en gran medida de Rusia para la energía, es la más expuesta, pero el aumento de los precios de la energía y los alimentos también se sentirá al otro lado del Atlántico.

TEMORES DE RECESIÓN

Una recesión es un periodo de declive de la actividad económica general, que suele definirse cuando una economía ve caer su Producto Bruto Interno (PBI) durante dos trimestres consecutivos.

Según Goldman Sachs, la subida de los precios del petróleo aumenta la probabilidad de una recesión por dos razones.

En primer lugar, los precios más altos erosionan los ingresos reales de los consumidores. Esto significa que gastan menos en otros bienes y servicios, lo que afecta al crecimiento económico.

Los analistas de Goldman Sachs prevén un crecimiento del PBI en Estados Unidos de solo el 1,9% este año, lo que supone una caída significativa respecto al aumento del 6,9% que se produjo en el último trimestre de 2021.

¿ES INEVITABLE UNA RECESIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS?

No todos piensan lo mismo. Empresas como Wells Fargo, una multinacional estadounidense de servicios financieros, aseguran que una recesión en Estados Unidos no es un hecho. Aseguran que es de esperarse una recesión en Europa, pero no en Estados Unidos.

La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, enfatizó que el mercado laboral sigue siendo muy fuerte y que los hogares estadounidenses están en "buena forma financiera". "La inflación es un problema y es uno que debemos abordar, pero no espero una recesión en los Estados Unidos", dijo Yellen.