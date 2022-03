Guerra Rusia-Ucrania: la fuerte señal de Vladímir Putin en las negociaciones por la paz

Este martes se produjo la primera conversación cara a cara entre las delegaciones rusas y ucranianas, tras casi tres semanas. Aunque los países no pudieron ponerse de acuerdo en un cese al fuego (uno de los principales objetivos de Ucrania), Rusia dio su primera señal de desescalada desde el comienzo del conflicto.

Sin alto al fuego, Rusia prometió reducir sus ataques cerca de Kiev

Aunque en las conversaciones de Estanbul no se logró acordar un alto el fuego, el gobierno de Vladimir Putin dijo que estaba tomando medidas para "reducir la escalada" del conflicto en Ucrania, comprometiéndose a disminuir las operaciones militares cerca de la capital, Kiev, y Chernígov.

El viceministro de Defensa, Alexander Fomin dijo que la "gran reducción" de las operaciones militares en esas áreas se llevaría a cabo de inmediato, bajo entendimiento de que las fuerzas ucranianas actuarían de forma recíproca.

"Esto no es un alto al fuego, pero esta es nuestra aspiración, llegar gradualmente a una desescalada del conflicto al menos en estos frentes", aclaró el negociador ruso, Vladimir Medinski, en una entrevista con la agencia de noticias TASS.

El Estado Mayor de Ucrania dijo este martes que algunas unidades rusas se estaban retirando de las regiones de Kiev y Chernígov después de que se estancó su ofensiva allí. Ucrania recuperó el lunes la ciudad de Irpin, en la región de Kiev, y estaba recuperando el control del territorio ocupado, dijo Zelensky en su discurso diario grabado.

Funcionarios rusos dijeron la semana pasada que estaban cambiando sus operaciones militares para enfocarse en la región de Donbás, en el este.

La propuesta de Ucrania

Los negociadores ucranianos dijeron que buscaban garantías de seguridad para las zonas fuera del control ruso (Crimea y los territorios separatistas de Lugansk y Donetsk). Los negociadores ucranianos propusieron un estatus de neutralidad según el cual su país no se uniría a alianzas ni albergaría bases de tropas extranjeras, pero tendría su seguridad garantizada en términos similares al llamado ‘Artículo 5', la cláusula de defensa colectiva de la OTAN.

Canadá, Polonia y Turquía -miembros de la OTAN- e Israel, fueron algunos de los países mencionados entre los que podrían ayudar a proporcionar las garantías de seguridad para Ucrania.

Las propuestas de la delegación ucrania también incluyeron un periodo de consulta de 15 años sobre el estatus de Crimea -anexada por Rusia en 2014-, pero sólo podrían entrar en vigor en caso de un alto el fuego completo, dijeron los negociadores a periodistas en Estambul.

Medinski, dijo que Ucrania había presentado una posición clara que sería escalada rápidamente a Putin para una respuesta.

¿Posible encuentro entre Putin y Zelensky?

El principal negociador de Rusia dijo que el Kremlin está dispuesto a considerar una reunión presidencial entre Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, mientras los ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov (Rusia) y Dmytro Kuleba (Ucrania), se reúnen para iniciar un acuerdo preliminar.

Zelensky ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a discutir todos los temas con Putin, pero que el presidente ruso se ha negado a reunirse con él. Ambas partes indicaron que ahora puede haber motivos para esa reunión.

"Suponiendo que se trabaje rápidamente en un acuerdo y se encuentre el compromiso necesario, la posibilidad de alcanzar la paz estará mucho más cerca", dijo Medinsky.

La delegación rusa abandonó Estambul y no se fijó fecha ni hora para posibles conversaciones futuras, según Bloomberg.

La reacción de los mercados

Las Bolsas mundiales subieron este martes debido a las señales de progreso generadas en las conversaciones de paz.

Las principales Bolsas europeas ganaban entre un 1% y un 2,5%. En Wall Street, el S&P 500 subió, con nueve de los 11 principales grupos industriales en alza. Los sectores de la energía y los materiales cayeron en medio de un retroceso de los precios de las materias primas. El Nasdaq 100 subió un 1%.

El petróleo borró las ganancias anteriores, con el West Texas Intermediate (WTI) cotizando cerca de los u$s 103 por barril en Nueva York y los futuros del Brent en u$s 108,72 (una caída de casi u$s 4).

El dólar y el oro ampliaron sus descensos. La onza cayó por debajo de los u$s 1900, mientras que el lingote retrocedió hasta un 1,4% a u$s 1895,15.

Siguen los bombardeos en otros puntos de Ucrania

Un ataque con misiles rusos en las afueras de Lviv (ubicada al oeste del país, cerca de la frontera con Polonia) golpeó deliberadamente una terminal de petróleo que almacenaba combustible destinado a la campaña de siembra de primavera del país, dijo el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovy, al periódico online Ukrayinska Pravda.

Se trata de uno de los varios ataques contra el almacenamiento de petróleo, que se suman a la presión que sufren los agricultores ucranianos que luchan por comenzar la siembra durante la guerra. La agricultura ucraniana representa más del 40% de las exportaciones del país.

En Mykolaiv, el edificio de gobierno ha sido gravemente dañado por los bombardeos rusos y se registraron al menos tres muertos, según el gobernador Vitaliy Kim, que se ha convertido en una figura popular en tiempos de guerra para muchos ucranianos. Los equipos de emergencia siguen buscando a ocho civiles y tres soldados que podrían estar desaparecidos entre los escombros.