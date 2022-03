La dura advertencia del francotirador más letal de Ucrania a los soldados rusos: "cuando llegue la hora de matar, no dudaré"

Hace casi un mes que comenzó la violenta invasión de Rusia a Ucrania , al día de hoy se dieron a conocer varias historias de vida desde diferentes puntos de vista. De las familias que perdieron a sus seres queridos en bombardeos, de quienes escapaban del país y de los propios soldados.

Algunos de los soldados salieron a combatir por primera vez en su vida de manera obligatoria y otros se postularon para unirse al ejército. Este es el caso de "Wali" un experto francotirador de Canadá.

Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO | El minuto a minuto de la invasión



Guerra Rusia -Ucrania: Putin revive un temible misil de la guerra fría, el Iskander-M



Este hombre decidió despedirse por unos días de su esposa y su bebé para unirse a la resistencia de Ucrania ya que tiene experiencia usando armas y defendiendo.

Sin embargo, unirse a la resistencia no fue su única forma de involucrarse en esta guerra ya que también declaró públicamente lo que pensaba hacer si se encontraba frente a un soldado que quiera invadir Ucrania.

DECLARACIONES DE GUERRA: QUÉ DIJO EL EXPERTO FRANCOTIRADOR

Su cruda declaración fue a través del diario británico Daily Mail donde mantuvieron una entrevista telefónica.

" No me gusta la idea de dispararle a nadie. Pero cuando llegue el momento de apretar el gatillo, no dudaré ", expresó el francotirador que resguarda su identidad para que el gobierno ruso no actúe contra su familia.

" Si Putin realmente quiere Kiev, tendrá que pagar un alto precio . Nadie quiere a los rusos aquí y todos resistirán. El daño que les podemos hacer será una locura. Perderán tantas vidas que se convertirán en otro Stalingrado", agregó con seguridad.



Además, habló sobre la ubicación estratégica que tienen en Kiev ya que se trata de una gran ciudad rodeada de edificios y estructuras que, según él, son ideales para esconderse, lanzar emboscadas o mirar desde diferentes puntos de vista el lugar indicado para atacar.

"Soy un buen francotirador, sí, pero no merezco tanta prensa. No quiero restarle valor a los otros soldados aquí", cerró Wali.