Un terremoto de magnitud 5 se ha sentido en la madrugada de este sábado en el sur de España, con epicentro en el municipio de Alhendín, en la provincia de Granada. El seísmo ha provocado diversos daños materiales, aunque no ha causado ningún herido.

El temblor se registró a la 1:04 hora local, a dos kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia (situación operativa 1) del Plan ante el Riesgo Sísmico, y el teléfono 112 llegó a gestionar más de 200 llamadas.

Los daños sufridos por Granada debido al terremoto. EFE - Pepe Torres

Qué daños ha provocado el terremoto en Granada

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que no se han registrado daños graves ni afectaciones estructurales generalizadas, aunque se evalúan desperfectos puntuales, sobre todo en edificios vulnerables. El seísmo ha ocasionado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados en varios puntos del área metropolitana, como Armilla.

En Las Gabias se desalojó de forma preventiva un edificio que podría haber sufrido daños, mientras que Huétor Vega se quedó sin suministro eléctrico. Algunos vecinos que llamaron al 112 informaron de grietas y caída de cornisas, cascotes y muros.

La Diputación de Granada convocará de urgencia a un comité de técnicos para evaluar el estado de los edificios afectados, en coordinación con la Junta y los ayuntamientos. La jornada, además, está marcada por las tormentas, con avisos amarillos por lluvias en la provincia.

Los temblores registrados durante la noche

Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada, sumados al principal de Alhendín. De hecho, apenas seis minutos después del seísmo mayor se registró otro de magnitud 2,6 con epicentro en Gójar, y durante el viernes ya se habían producido otros tres temblores de menor magnitud en la misma zona.

La continuidad de las réplicas provocó que numerosos vecinos abandonaran sus casas de madrugada para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre. La Junta mantiene activo el operativo para reforzar el seguimiento y coordinar los recursos necesarios.

Dónde se ha sentido el terremoto

El terremoto sacudió gran parte de Andalucía, especialmente Málaga, Jaén y Córdoba, y se dejó sentir también en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Según el IGN, se percibió en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, aunque con distinta intensidad.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se refirió a una “noche de sobresalto e inquietud en Granada” y pidió calma ante “cualquier cornisa o fachada dañada” que pudiera desprenderse. Las autoridades han aconsejado a la población mantener la calma, evitar entrar y salir de los edificios y alejarse de fachadas, cornisas y balcones.

Por qué Alhendín no registró daños pese a ser el epicentro

Pese a ser el epicentro, Alhendín, un municipio de unos 11.000 habitantes, no ha registrado daños materiales más allá de alguna grieta no estructural. El concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano del Río, explicó que la noche se pasó con miedo por el temblor y las réplicas, pero sin desperfectos reseñables.

Junto a técnicos municipales, el operativo recorrió viviendas antiguas, iglesias, una ermita y zonas vulnerables, sin hallar daños visibles. “La gente se echó a la calle, pero lo hizo con serenidad, de manera ordenada, y se mantuvo así hasta que la lluvia provocó que volvieran a sus casas”, relató Del Río.