Los equipos de rescate mantienen la esperanza en varios puntos de Cali y Pereira.

Las autoridades decidieron extender hasta este sábado las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, pese a que este jueves se cumplió la llamada ventana crítica de 72 horas . La decisión responde a la detección de posibles señales de vida en diferentes puntos de las estructuras colapsadas, especialmente en Cali, donde los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos especializados.

La emergencia ha obligado a mantener una operación contrarreloj en varias zonas del país. Aunque las posibilidades de supervivencia disminuyen con el paso de las horas, los antecedentes de otros terremotos demuestran que algunas personas han logrado permanecer con vida durante varios días bajo los escombros.

¿Por qué ampliaron hasta el sábado la búsqueda de sobrevivientes?

La decisión de prolongar el operativo está relacionada con los indicios encontrados durante las labores de rescate. En Cali, los equipos especializados continúan trabajando en sectores donde se han detectado posibles signos vitales, por lo que las autoridades consideran que todavía existen razones para mantener activa la búsqueda.

Los organismos de emergencia utilizan diferentes herramientas para localizar a las personas atrapadas. Entre ellas están los sensores capaces de identificar sonidos, movimientos o cambios de temperatura, además de perros entrenados para detectar sobrevivientes.

El objetivo es ubicar con precisión los puntos donde podría haber personas con vida antes de retirar grandes cantidades de material y poner en riesgo tanto a las víctimas como a los propios rescatistas.

Amplían hasta el sábado la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia: aún hay señales de vida bajo los escombros. EFE/ John Jairo Bonilla

¿Cuántas personas desaparecidas siguen buscando en Cali?

En Cali, las autoridades mantienen la búsqueda de 111 personas que aparecen como desaparecidas en los registros de la emergencia. Hasta el jueves, 88 personas habían sido rescatadas de estructuras afectadas , mientras los organismos de socorro concentraban sus esfuerzos en ocho puntos donde existen indicios de vida.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, señaló que esos sectores presentan señales detectadas mediante diferentes técnicas de búsqueda y rescate. Por eso, los equipos permanecen trabajando de manera coordinada para establecer si efectivamente hay sobrevivientes atrapados.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que mantenga silencio en las zonas de intervención. Reducir el ruido resulta clave para que los rescatistas puedan identificar sonidos provenientes de personas atrapadas.

¿Cuál es la tasa de supervivencia bajo los escombros después de un terremoto?

La ciencia muestra que las primeras horas son determinantes después del colapso de una estructura. Una revisión médica publicada en la literatura especializada señala que la supervivencia puede rondar el 90 % durante las primeras 24 horas, caer aproximadamente al 50 % a las 48 horas y ubicarse cerca del 20 % después de 72 horas.

Sin embargo, estas cifras no significan que una persona deje de tener posibilidades de sobrevivir después de tres días. La evidencia médica registra casos excepcionales de personas rescatadas varios días después de quedar atrapadas.

Un estudio sobre rescates posteriores a terremotos encontró sobrevivientes incluso más allá de las 48 horas y documentó casos excepcionales de personas que lograron permanecer atrapadas durante 13 o 14 días.

Por eso, las 72 horas funcionan como una referencia fundamental para organizar las operaciones de búsqueda, pero no representan un límite absoluto que permita descartar la presencia de sobrevivientes.

¿También encontraron señales de vida en Pereira?

Pereira también permanece entre las zonas donde se concentran las labores de búsqueda. Equipos de emergencia han reportado señales que podrían corresponder a personas atrapadas en sectores afectados por el terremoto.

La situación mantiene activa la operación de rescate pese a que ya transcurrieron las primeras 72 horas. En este tipo de emergencias, cada indicio debe ser verificado por los especialistas antes de confirmar que corresponde a una persona con vida.

El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves daños en distintas zonas del occidente colombiano y dejó a Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Buenaventura entre las ciudades más afectadas.

¿Existen sobrevivientes rescatados después de las 72 horas?

Sí. Aunque las probabilidades disminuyen considerablemente, existen antecedentes de personas que fueron encontradas con vida varios días después de quedar atrapadas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Venezuela. Hernán Gil, un vigilante de 43 años, permaneció ocho días bajo los escombros de un edificio en La Guaira y fue rescatado con vida el 2 de julio de 2026.

Su caso se convirtió en un ejemplo de que la llamada ventana de 72 horas no debe interpretarse como un punto definitivo a partir del cual se abandona toda posibilidad de encontrar sobrevivientes.

¿Por qué los rescatistas siguen buscando después de tres días?

La razón principal es que cada emergencia presenta condiciones diferentes. Una persona puede quedar protegida dentro de un espacio relativamente estable, tener acceso a aire y evitar lesiones mortales, lo que aumenta sus posibilidades de permanecer con vida durante más tiempo.

Por eso, mientras existan indicios concretos, las autoridades pueden decidir mantener las labores de búsqueda, incluso después de superar las 72 horas.

En el caso de Cali, la presencia de señales detectadas en varios puntos mantiene abierta la esperanza. Los equipos especializados continuarán trabajando hasta el sábado para intentar encontrar a las personas que todavía permanecen desaparecidas.