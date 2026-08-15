El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este viernes, 14 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.7 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 03.50 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 97 km al suroeste de Pijijiapan, con una profundidad de 18.0 kilómetros, latitud de 15.1° y una longitud de -93.883°.

Sismo de magnitud 4.7 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Tras el movimiento, se pide evacuar por rutas señaladas, verificar posibles fugas de gas o daños eléctricos, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial por radio o mensajes de emergencia.