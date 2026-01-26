Con el programa Polar Security Cutter y la compra de buques medianos de diseño finlandés, la Guardia Costera de Estados Unidos apuesta por ampliar su presencia estratégica. Foto: ilustración de Gemini.

La Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard) avanza en su transformación estratégica con la adquisición de nuevos rompehielos. Esto forma parte del programa Polar Security Cutter (PSC), una iniciativa que responde a la creciente competencia geopolítica en el Ártico y la Antártida.

Este movimiento no solo busca ampliar la capacidad operativa en entornos extremos, sino también consolidar la proyección del poder estadounidense en el marco de la renovada estrategia de seguridad nacional, en una región que se perfila como uno de los principales escenarios de disputa global.

Hasta hace poco, la realidad operativa de Estados Unidos en los polos era limitada. Mientras Rusia ostenta una flota de más de 50 rompehielos (incluyendo potentes unidades de propulsión nuclear) y China expande rápidamente su serie Xue Long, la USCG operaba con apenas dos buques.

Estados Unidos aumenta su capacidad operativa

Washington considera prioritario reforzar su capacidad para garantizar estas condiciones:

La libertad de navegación,

Proteger recursos energéticos

Asegurar la interoperabilidad con aliados en operaciones multinacionales

En ese sentido, el Departamento de Guerra implementó una estrategia de tres pilares:

Adquisiciones de oportunidad El ambicioso programa Polar Security Cutter (PSC) El reciente pacto trilateral de cooperación industrial.

Cómo funcionarán los buques rompehielos de Estados Unidos que alertan a China y Rusia

En el marco del programa PSC, los futuros buques estarán concebidos para operar eficientemente en entornos con hielo de gran espesor. Incorporarán sistemas de propulsión de última generación y una autonomía ampliada que les permitirá cumplir misiones prolongadas en condiciones extremas.

Sus principales capacidades incluyen:

Resistencia estructural apta para navegar en hielo superior a 2,5 metros;

Plataformas especializadas para helicópteros y drones utilizadas en operaciones de vigilancia y rescate;

Laboratorios y áreas científicas que consolidan el liderazgo de Estados Unidos en investigación polar;

Sistemas avanzados de comunicación satelital y navegación, fundamentales para llevar a cabo operaciones seguras en regiones remotas.

Modelos y capacidades de los nuevos rompehielos

La construcción de los Polar Security Cutter fue adjudicada al astillero VT Halter Marine, ubicado en Pascagoula, Misisipi, Estados Unidos. Este contrato, valorado en más de u$s 1.900 millones, incluye la entrega de tres unidades iniciales, con opción a ampliar la serie.

Esta nueva clase de rompehielos pesados tendrá una eslora aproximada de 140 metros, desplazamiento superior a 22.000 toneladas y será equipada con sistemas de propulsión diésel-eléctrica de alta potencia, garantizando autonomía para misiones prolongadas en el Ártico y la Antártida.

Además, contarán con plataformas de vuelo y hangar para helicópteros Sikorsky MH-60T Jayhawk y drones MQ-9B SeaGuardian y VBAT (despegue y aterrizaje vertical) de Shield AI, laboratorios científicos y capacidad logística para operaciones combinadas. Su diseño busca asegurar la supremacía estadounidense en entornos polares frente a rivales estratégicos como Rusia y China.

Además de los Polar Security Cutter construidos en Estados Unidos, la Guardia Costera de EE. UU. confirmó la compra de tres rompehielos medianos de diseño finlandés, desarrollados por Aker Arctic Technology Inc., cuyo diseño incorpora propulsión híbrida diésel-eléctrica, capacidad para romper hielo de hasta 1 metro, autonomía prolongada y alta maniobrabilidad en áreas restringidas.