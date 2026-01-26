Este país de Latinoamérica volvió a posicionarse como líder regional en materia de calidad de vida, según el ranking 2025 del Numbeo Quality of Life Index, la base de datos colaborativa más consultada del mundo sobre condiciones de vida. Esta nación sudamericana no solo encabeza la lista regional, sino que además supera a distintas potencias globales como China y se ubica dentro de los mejores puestos a nivel mundial.

Además del liderazgo regional, el informe de Numbeo muestra que este territorio mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en bienestar, consolidando mejoras iniciadas en la última década.

¿Cuál nación lidera la calidad de vida en América Latina de acuerdo con Numbeo?

De acuerdo con el informe Numbeo, Uruguay ocupa el primer puesto regional con un índice de 139,81, una puntuación que se destaca ampliamente frente al resto de los países latinoamericanos evaluados.

El ranking mide nueve variables como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano.

En ese conjunto, Uruguay logra un rendimiento equilibrado que le permite mantenerse como referencia regional.

El país de América Latina con mejor calidad de vida y que supera a potencias mundiales (foto: archivo).

¿Qué hace a Uruguay el mejor país para vivir en Latinoamérica?

El país uruguayo se distingue por las siguientes características y beneficios:

Estabilidad política y social, muy superior a la media latinoamericana.

Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.

Sistema de salud accesible y con buenos niveles de cobertura.

Entorno ambiental favorable, con un clima moderado y menor contaminación.

Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.

Ranking: los países de América Latina con peor calidad de vida

Según Numbeo, así quedó conformado el top regional:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Bolivia

Perú

Venezuela

¿Cuál es la situación de Uruguay en relación al mundo?

Uruguay no solo se destaca en el ranking regional, sino que también se posiciona dentro del Top 50 mundial, compartiendo este prestigioso lugar con naciones desarrolladas como:

Luxemburgo

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

España

Dos pilares más para la calidad de vida en Uruguay

Uruguay también destaca por su educación de calidad, con un sistema que promueve la inclusión y el acceso a todos los niveles. Esto contribuye al desarrollo integral de su población.

El país ha implementado políticas sostenibles que fomentan el uso de energías renovables. Esto mejora la calidad del aire y refuerza su compromiso con el medio ambiente.