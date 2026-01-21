En esta noticia

La guerra en Ucrania sumó un capítulo inquietante en la madrugada. Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles que golpeó varias regiones del país.

Entre los proyectiles, uno llamó la atención por su impacto estratégico: el sistema balístico hipersónico más avanzado del arsenal ruso volvió a entrar en acción.

Velocidad que desafía la defensa aérea

Según datos de la Fuerza Aérea ucraniana, el misil alcanzó una velocidad cercana a los 13.000 km/h, diez veces más rápido que el sonido.

Te puede interesar

Rusia estrena su arma más letal: con este misil hipersónico puede destruir a su peor enemigo en menos de 17 minutos

Te puede interesar

Pisa fuerte la potencia mundial más poderosa y temida: posee unos aviones de caza que desafían a los demás ejércitos y operan con tecnología militar de última generación

Esto reduce casi a cero el tiempo de reacción de cualquier sistema antimisiles actual. Para entender la magnitud, basta un cálculo: entre Moscú y Kiev hay unos 750 kilómetros, distancia que el proyectil recorre en minutos. Esta capacidad no solo complica la defensa, también altera la lógica de disuasión en Europa.

¿Qué es el sistema Oreshnik y por qué preocupa?

El misil, identificado como Oreshnik, está diseñado para cubrir grandes distancias y operar desde plataformas móviles. Puede portar varias ojivas, incluso nucleares, aunque en este ataque se usaron explosivos convencionales.

Su alcance cubre buena parte del continente europeo y su velocidad lo hace prácticamente imposible de interceptar. El propio Kremlin lo describe como un proyectil “imparable”, capaz de cambiar el equilibrio militar en segundos.

Te puede interesar

Temor en Rusia y China: Estados Unidos prepara la nave de guerra más poderosa del mundo, temida por su “modo bestia”

El contexto político detrás del ataque

La ofensiva ocurrió mientras se desarrollaban conversaciones internacionales para buscar una salida al conflicto. Moscú justificó el bombardeo como represalia por un supuesto intento de ataque contra una residencia presidencial, algo que Kiev y Washington niegan.

El operativo incluyó decenas de misiles y cientos de drones, con víctimas civiles y daños en zonas residenciales.

Advertencia directa a Occidente

Tras el ataque, Rusia lanzó un mensaje claro: cualquier fuerza militar europea desplegada en Ucrania será considerada un objetivo legítimo.

Esta declaración llega en medio de compromisos públicos de algunos países de enviar tropas si se logra un acuerdo de paz. Para Ucrania, el uso del misil hipersónico es una amenaza grave para la seguridad europea y la estabilidad regional.

La reaparición del Oreshnik confirma que la tecnología militar es un factor decisivo en la guerra. Más allá de las negociaciones, existen armas capaces de alterar el equilibrio en minutos. Europa toma nota y ajusta sus estrategias ante un escenario donde la velocidad y la precisión definen la próxima fase del conflicto.