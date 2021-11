Estados Unidos contra la OPEP por el petróleo: liberará 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas para frenar la suba de precios

Estados Unidos dijo este martes que liberará 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, en un movimiento coordinado con China, India, Corea del Sur, Japón y Reino Unido para enfriar los precios después de que los productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP +) rechazaron los pedidos de aumentar la producción.

A pesar del anuncio, los precios de petróleo seguían cotizando cerca de los u$s 80 el barril, con una persistente tendencia alcista. Los futuros del crudo Brent subían un 1,58% (u$s 1,29), a u$s 80,98; mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) subieron 1,38% (u$s 1,06) a u$s 77,82.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que enfrenta bajos índices de aprobación en medio de una inflación creciente, ha pedido repetidamente a la OPEP+, que extraiga más petróleo.

Pero el grupo ha rechazado las solicitudes, ya que los miembros buscan cumplir con sus objetivos existentes de aumentos de producción y temen que un resurgimiento de casos de coronavirus hunda una vez más la demanda.

La liberación de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos se realizaría en forma de una venta a préstamo a empresas, que deben devolver el crudo.

Es la primera vez que Estados Unidos coordina una liberación de reservas con algunos de los mayores consumidores de petróleo del mundo, dijeron funcionarios locales.

Los miembros de la OPEP+ se reunirán el próximo 2 de diciembre para discutir su política de producción, pero no han mostrado signos de ningún cambio de rumbo para atender los pedidos de Washington. Una fuente del grupo dijo que una liberación de las reservas complicaría las matemáticas del grupo, que monitoriza el mercado mensualmente.

Pero Suhail Al-Mazrouei, ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de la OPEP, dijo hoy que no veía "lógica" en aumentar el suministro del país a los mercados globales .

Antes del anuncio de Biden -que venía preparando en las últimas semanas- la OPEP+ advirtió que es probable una respuesta por parte del grupo.

Los delegados de la OPEP+ dijeron que la liberación de los millones de barriles de los inventarios de sus mayores clientes no está justificada por las condiciones actuales del mercado y que el grupo podría tener que reconsiderar sus planes de aumentar la producción de petróleo cuando se reúnan la próxima semana.