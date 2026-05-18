La Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron un operativo conjunto en el barrio porteño de Constitución, con la finalidad de detectar a personas indocumentadas o con alguna otra irregularidad. A través de un control biométrico instantáneo, los transeúntes deben apoyar las huellas dactilares de ambas manos en un dispositivo que, en tiempo real, arroja todos sus antecedentes policiales o migratorios. Cuando las autoridades detectan irregularidades en el estatus de la persona identificada, se procede a su detención. Por otro lado, también se buscó corroborar que todo estuviera en orden en cuanto a la actividad comercial de los negocios de la zona. No es el primero de este tipo de operativos. Días atrás ya se desplegó otro en Flores en las intersecciones de Bacacay y Nazca, y Bogotá y Nazca, donde agentes policiales e inspectores migratorios realizaron controles documentarios y verificaciones de identidad. Allí fueron identificadas al menos seis personas que residían de manera irregular en el país. Durante el procedimiento también fue detenido un hombre acusado de delitos vinculados a la “trata y tráfico de drogas”. Asimismo, el pasado 17 de abril se efectuó otro megaoperativo en Once, donde se relevaron a 2965 personas y se detectaron a 15 extranjeros en situación migratoria irregular. Estos operativos se enmarcan en una serie de acciones conjuntas que la Policía Federal y Migraciones vienen realizando en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias del país para reforzar los controles sobre la permanencia y situación migratoria de los ciudadanos extranjeros.