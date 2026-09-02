Brasil mantiene un requisito importante para todos los turistas de la región que quieran cruzar sus fronteras.

Argentinos, uruguayos y chilenos pueden ingresar al país sin necesidad de presentar pasaporte en determinados viajes, pero deberán contar con un documento de identidad vigente, físico y en buen estado.

La medida es importante para quienes planean viajar durante los próximos meses, ya que presentar un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con las condiciones exigidas puede generar problemas en los controles migratorios.

Brasil exige documentación vigente para cruzar la frontera

El ingreso a Brasil desde otros países de la región está facilitado por los acuerdos de MERCOSUR, que permiten utilizar determinados documentos de identidad como documentos de viaje sin necesidad de presentar un pasaporte.

Sin embargo, esto no significa que cualquier DNI o documento de identidad sea válido. Los viajeros deben llevar el documento original, vigente y en buen estado, de manera que pueda ser utilizado correctamente durante el control migratorio.

Para quienes estén preparando un viaje internacional, también es importante revisar otros [requisitos y documentos necesarios para viajar al exterior] antes de salir del país.

¿Qué documento necesitan los argentinos para ingresar a Brasil?

imagen ilustrativa ChatGPT

Los ciudadanos argentinos pueden viajar a Brasil utilizando su DNI vigente o su pasaporte vigente, de acuerdo con las condiciones establecidas para el tránsito entre los países de la región.

La documentación debe encontrarse en condiciones que permitan identificar claramente al titular. No alcanza con tener una constancia de DNI en trámite, mientras que los documentos deteriorados tampoco son considerados válidos para cruzar la frontera.

Además, la Cancillería argentina recomienda viajar con el DNI o pasaporte original, vigente, físico y en buen estado, y advierte que la versión digital no reemplaza al documento físico para estos viajes.

DNI vencido: qué puede pasar al llegar a Brasil

Uno de los puntos que más deben tener en cuenta los turistas es la vigencia del documento.

Si el DNI está vencido, el viajero puede encontrarse con dificultades al momento del control migratorio. Por eso, antes de viajar, es fundamental comprobar la fecha de vencimiento y verificar que el documento físico se encuentre en buenas condiciones.

La posibilidad de viajar dentro del marco del Mercosur no elimina los controles fronterizos. El acuerdo permite utilizar documentos de identidad como documentos de viaje, pero estos deben cumplir con las condiciones correspondientes.

Argentinos, uruguayos y chilenos: qué deben presentar

Los ciudadanos de los países de la región que viajen a Brasil por turismo pueden beneficiarse de las reglas de circulación establecidas en el ámbito del Mercosur.

En términos generales, quienes utilicen su documento de identidad como documento de viaje deben verificar:

Documento físico y original.

Documento vigente.

Buen estado de conservación.

Fotografía y datos que permitan identificar correctamente al titular.

Pasaporte vigente, en caso de utilizarlo como alternativa.

El Mercosur establece que los nacionales de sus Estados parte pueden utilizar documentos de identificación personal como documentos de viaje para circular por los demás países del bloque, sin necesidad de utilizar pasaporte.

¿La documentación digital sirve para viajar a Brasil?

Este es otro punto que puede generar confusión entre los viajeros.

Aunque determinados documentos puedan encontrarse disponibles en formato digital para realizar trámites o acreditar identidad dentro de Argentina, la documentación exigida para cruzar la frontera debe cumplir con las condiciones establecidas para el viaje internacional.

La Cancillería argentina señala específicamente que para viajar a países limítrofes se debe presentar el documento original, vigente, físico y en buen estado, y que no se acepta la versión digital como reemplazo.

Por eso, llevar el DNI físico antes de dirigirse al aeropuerto o a un paso fronterizo es fundamental para evitar inconvenientes.