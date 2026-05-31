Resultados elecciones 2026: a qué hora se conoce el ganador.

Las urnas en Colombia cierran a las 4:00 p. m. de este domingo 31 de mayo y, desde ese minuto, empieza el conteo. La pregunta que se hacen millones de ciudadanos en las elecciones presidenciales es a qué hora se sabrá si hay presidente electo en primera vuelta.

La Registraduría Nacional divulgará los primeros boletines pocos minutos después del cierre, aunque la tendencia firme llegaría más tarde en la noche. Todo depende de la velocidad con la que reporten las mesas de todo el país.

A qué hora se sabrá el ganador: la franja entre las 6:30 y las 7:00 p. m.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anticipó que unas dos horas y media después del cierre habría datos concluyentes, es decir, hacia las 6:30 p. m. Cerca de las 7:00 p. m. se tendría un consolidado total del preconteo de la primera vuelta.

Los primeros datos se publican apenas cierran las mesas y se actualizan durante la tarde a medida que avanza la votación escrutada. Son cifras preliminares, pero suelen marcar con claridad hacia dónde se inclina el resultado.

El operativo electoral incluye a más de 400.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el país. Shutterstock

Preconteo y escrutinio: por qué el resultado oficial llega después

El preconteo es la divulgación rápida de lo que reportan los jurados de votación; es informativo y no tiene validez jurídica. Por eso puede presentar variaciones menores mientras se consolidan todas las mesas.

El escrutinio, en cambio, es el conteo oficial que revisan y consolidan las comisiones escrutadoras, y es el que define el resultado con validez legal; se adelanta en los días siguientes. Si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 21 de junio.

Dónde y cómo seguir los resultados en vivo

Estos son los datos y canales oficiales de la jornada:

Cierre de urnas : 4:00 p. m. en todo el país (votación de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.).

Primer boletín del preconteo : minutos después del cierre.

Tendencia clara : hacia las 6:30 p. m.; consolidado total cerca de las 7:00 p. m.

Canales oficiales : portal de la Registraduría, la app “Elecciones Presidenciales 2026” y el chatbot institucional.

Segunda vuelta (si nadie gana hoy): domingo 21 de junio de 2026.

La Registraduría pidió seguir únicamente fuentes oficiales y no compartir supuestos resultados antes de los boletines, ante la circulación de información falsa sobre horarios y conteos.