Elecciones en Colombia 2022: por primera vez la izquierda puede ganar la presidencia en un fuerte clima de polarización

Colombia va a elecciones en un contexto de fuerte polarización y tensión social en el que, por primera vez, un candidato de izquierda tiene fuertes posibilidades de quedarse con la presidencia .

Un ponderado del sitio Silla Vacía, que toma los resultados de 10 consultoras, da que Gustavo Petro (candidato de Pacto Histórico) lidera en intención de voto con el 39%, seguido por Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) con el 25%; Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) 20%; y Sergio Fajardo (Centro Esperanza) con 5%. Todavía hay entre un 10% y 15% de indecisos.

Más allá de la ventaja de Petro, se necesita más del 50% de los votos para ganar en primera vuelta , por lo que un ballotage parece el escenario más probable. En ese caso, la segunda vuelta se realizaría el 19 de junio y el nuevo presidente asumiría en agosto, cuando se termine el mandato de Iván Duque. Cerca de 39.000.000 de colombianos podrán votar el domingo .

¿Colombia gira a la izquierda? A días de las elecciones presidenciales, el ex guerrillero Gustavo Petro se consolida como favorito



Paradójicamente, en un país donde nunca ha gobernado la izquierda, por ahora el único que tiene asegurado el pase al ballotage es Petro, mientras que Gutiérrez y Hernández pelean por el segundo lugar.

Los mercados están siguiendo de cerca las elecciones de Colombia, a la espera de ver si seguirá la tendencia de otras economías liberales de la región como Chile y Perú, que eligieron presidentes de izquierda. Temen que Petro -que ente otras cosas propone una reforma tributaria, de pensiones y terminar con las exportaciones de petróleo y carbón- termine con el modelo de disciplina fiscal y libre mercado que la cuarta economía de América latina hace décadas.

Entre otras cosas, Petro pretende recaudar al menos 40 billones de pesos (u$s 10 mil millones) al año, principalmente mediante la imposición de gravámenes sobre los dividendos de las compañías, los activos en el extranjero y los grandes patrimonios rurales.

Federico 'Fico' Gurtiérrez. Crédito: Reuters.

Del otro lado está ‘Fico' Gutiérrez: el candidato de centro derecha está a favor de mantener la producción de petróleo y carbón -las principales fuentes de ingresos de Colombia- y ha prometido recortar el déficit fiscal, que alcanzó 7,1% del PBI en 2021, para devolverle al país su grado de inversor.

Para diferenciarse del expresidente Álvaro Uribe -que apoya a Gutiérrez, según denuncia Petro- y Duque, el exalcalde de Medellín asegura que votó a favor de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Tercero en las encuestas -y muy cerca de Gutiérrez- está Hernández, que en el último tiempo escaló en los sondeos con su discurso anticorrupción y pretende convertirse en la sorpresa de estas elecciones.

Rodolfo Hernández. Crédito: Reuters.

"Les voy a dar la clave para salir de la pobreza: es sacar a patadas a estos políticos ladrones que son los que nos tienen sumidos en la pobreza", dijo Hernández, que si bien fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019, se posiciona como un outsider alejado del establishment y de los partidos políticos tradicionales.

El empresario de la construcción de 77 años ha basado gran parte de su campaña en TikTok, donde se muestra haciendo ejercicio y hablando en forma espontánea usando palabras como 'vagabundos, zánganos, sinvergüenzas', para referirse a los políticos.

Más allá de los resultados, el próximo presidente de Colombia se enfrentará a una sociedad marcada por el ascenso de la conflictividad social desde 2019. "El descontento está ahí y va a seguir a pesar de la recuperación económica", le dijo a Reuters el analista Juan Manuel Patiño, de Sun Capital, refiriéndose al caso colombiano. "El mercado laboral y demás sigue rezagado, entonces tanto Petro como 'Fico' Gutiérrez eventualmente tendrían que enfrentar esto", agregó.

El presidente electo también deberá enfrentarse a un Congreso dividido que complicará sus esfuerzos para sacar adelante las reformas económicas y sociales que se plantean.

"La conformación plural del Congreso tendrá que obligar a ese presidente a hacer consensos con los partidos que están en lados del espectro ideológico que no sean afines a él -le dijo a Reuters Luis Fernando Mejía, director del think tank Fedesarrollo-. No vemos un candidato a hoy que pueda tener una mayor facilidad de poder generar esos consensos", concluyó.