Gustavo Petro reaccionó al respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “Muere la libertad”.

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La campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio de alto impacto político tras un mensaje que llegó desde Estados Unidos. Una publicación realizada por Donald Trump generó reacciones inmediatas y abrió un debate sobre los límites de la participación internacional en procesos electorales extranjeros.

En medio de una contienda marcada por la polarización, las palabras del presidente estadounidense no pasaron desapercibidas. El pronunciamiento despertó respuestas de distintos sectores políticos y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la soberanía nacional y la influencia externa en las elecciones.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que rápidamente se viralizó. Sin mencionar inicialmente todos los detalles del respaldo, el mandatario colombiano advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implica la intervención de otros países en decisiones internas.

Gustavo Petro cuestionó el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella

La controversia comenzó después de que Donald Trump felicitara públicamente a Abelardo de la Espriella por los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo. En su mensaje, el mandatario estadounidense destacó las cualidades del candidato y expresó su apoyo de cara al balotaje previsto para el 21 de junio.

Tras conocerse la publicación, Gustavo Petro respondió con un mensaje en el que defendió la independencia política del país. “Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad”, escribió el jefe de Estado colombiano. Además, llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones sin presiones externas.

Petro también hizo referencia a la historia de Colombia y a los procesos de independencia liderados por figuras como Simón Bolívar y Antonio Nariño. En ese contexto, sostuvo que la defensa de la libertad y la soberanía sigue siendo un elemento central para el futuro del país.

Donald Trump, la soberanía nacional y las reacciones políticas en Colombia

El mensaje de Donald Trump no solo provocó la respuesta de Gustavo Petro. Diversos dirigentes políticos manifestaron su postura frente al respaldo internacional recibido por Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que disputará la Presidencia en la segunda vuelta.

Entre quienes cuestionaron la declaración estuvieron Claudia López, Sandra Ramírez, Carolina Corcho y Camilo Romero. Todos coincidieron en la necesidad de que la decisión sobre quién gobernará Colombia durante los próximos años sea tomada exclusivamente por los ciudadanos colombianos.

Sandra Ramírez afirmó que “Colombia y nuestra soberanía se respetan”, mientras que Carolina Corcho expresó su rechazo a cualquier tipo de injerencia extranjera en el proceso electoral. Por su parte, Camilo Romero consideró que las declaraciones del mandatario estadounidense representan una participación directa en la discusión política nacional.

La segunda vuelta presidencial colombiana se celebrará el próximo 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro. Mientras algunos sectores valoran el respaldo internacional recibido por uno de los candidatos, otros insisten en que el debate debe centrarse en la autonomía democrática y la capacidad de los colombianos para decidir libremente su futuro político.