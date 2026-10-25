La votación de los brasileños residentes en el exterior dejó una primera fotografía de la segunda vuelta presidencial: Flávio Bolsonaro supera a Luiz Inácio Lula da Silva en el total de votos contabilizados hasta el momento, aunque el actual presidente se impone en una mayor cantidad de países entre los que ya difundieron sus resultados.

La diferencia se explica, principalmente, por Japón. Allí, el candidato del Partido Liberal (PL) consiguió una ventaja amplia sobre el presidente, suficiente para compensar las victorias de Lula en otros destinos. Los datos proceden de los boletines de urna publicados por la Justicia Electoral brasileña y recopilados por medios locales durante la madrugada del domingo.

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro se impone en Japón

Japón concentra el principal caudal de votos de los primeros resultados difundidos en el exterior. En el recuento publicado por el portal G1, Flávio reunió 47.306 votos, frente a 11.201 de Lula. La diferencia supera los 36.000 sufragios y explica buena parte de la ventaja acumulada del senador en esta etapa del escrutinio.

El resultado también muestra por qué contar los países en los que gana cada candidato no alcanza para determinar quién suma más votos. Una victoria amplia en un distrito con muchos electores puede pesar más que varios triunfos en países donde participa una cantidad menor de brasileños.

Dónde ganó Lula y dónde se impuso Flávio Bolsonaro

Los primeros resultados también registraron victorias de Lula en China, Corea del Sur y Nueva Zelanda, mientras que Flávio quedó por delante en Japón, Malasia y Filipinas. En algunos de esos destinos, sin embargo, la cantidad de votos fue muy inferior a la registrada en territorio japonés.

En Nueva Zelanda, el presidente obtuvo 418 votos, contra 101 de su rival, según los boletines de las cinco secciones de Wellington. En Corea del Sur, Lula sumó 148 sufragios y Flávio, 82. En China, el recuento citado por G1 registró 502 votos para el mandatario y 267 para el candidato opositor.

En Malasia, en cambio, la diferencia fue estrecha: Flávio recibió 44 votos y Lula, 41. En Filipinas, el senador obtuvo 39 sufragios, frente a 27 del presidente.

Los datos corresponden a los resultados publicados para las secciones que ya habían concluido la votación y cuyos boletines estaban disponibles. El mapa puede cambiar a medida que se incorporen nuevos registros.



