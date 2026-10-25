El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) tras votar este domingo en una escuela de Río de Janeiro.

El candidato a presidente por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, emitió su voto esta mañana en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro. “Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más”, aseguró.

Vestido con una camisa amarilla de manga corta y con un adhesivo en el pecho con el número 22, el que lo identifica como el candidato del Partido Liberal, el aspirante opositor llegó al lugar en medio de la lluvia, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro, y un fuerte esquema de seguridad.

Bolsonaro votó unos veinte minutos después de que fueran abiertas las mesas en la escuela municipal. “Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”, declaró el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y defendió la necesidad de reorganizar el país.

El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) y su mujer Fernanda (c-i) hace declaraciones a los medios tras votar este domingo. EFE/Antonio Lacerda

Según el candidato de la oposición, en los últimos cuatro años “todo el mundo ha empeorado” y por eso no se puede seguir insistiendo en el “error”, pues los brasileños viven con miedo a la inseguridad y por las dificultades económicas.

En la primera vuelta, el candidato de ultraderecha cosechó el 47,03% de los votos frente al 45,16% obtenido por el líder progresista. La brecha entre ambos fue de apenas 1,8 puntos porcentuales, lo que se tradujo en una distancia de aproximadamente 2,2 millones de sufragios.

Para este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir el próximo mandatario para los próximos cuatro años, donde además se definirán seis gobernaciones. Las urnas abrieron a las ocho de la mañana y cerrarán a las 17, misma hora en Argentina.

Las últimas encuestas divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, le dan la victoria a Bolsonaro con un 51 % de los votos validos, frente al 49 % obtenido por Lula. No obstante, ambos candidatos se encuentran en empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.