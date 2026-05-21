Mientras muchas grandes ciudades enfrentan problemas de tránsito, alquileres altos y saturación urbana, un pequeño pueblo de España lanzó una iniciativa para atraer nuevos vecinos y recuperar población. La localidad busca sumar habitantes ofreciendo terrenos accesibles y una vida rodeada de naturaleza, lejos del ruido de las grandes capitales.

Se trata de Olmeda de la Cuesta, un pueblo ubicado en la provincia de Cuenca que intenta combatir la despoblación mediante subastas de terrenos a precios bajos para familias, trabajadores remotos y emprendedores interesados en mudarse a una zona rural.

El pueblo español que busca nuevos vecinos

Ubicado a unas dos horas de Madrid, Olmeda de la Cuesta se caracteriza por:

Calles tranquilas.

Paisajes montañosos.

Bosques.

Viviendas de piedra.

Y un ritmo de vida muy diferente al de las grandes ciudades.

Aunque el municipio ronda los 3000 habitantes, el casco histórico mantiene una población permanente muy reducida, motivo por el cual el ayuntamiento impulsa medidas para recuperar residentes.

Qué ofrece Olmeda de la Cuesta

La propuesta apunta especialmente a:

Jóvenes.

Familias.

Trabajadores remotos.

Y personas que buscan una vida más tranquila.

Entre las principales ventajas aparecen:

Menor costo de vida.

Poco tránsito.

Contacto permanente con la naturaleza.

Sensación de comunidad.

Y posibilidad de teletrabajo.

Además, el municipio impulsa proyectos vinculados con turismo rural y pequeños emprendimientos para incentivar la llegada de nuevos pobladores.

Cómo funcionan las subastas de terrenos

Para atraer habitantes, el ayuntamiento organiza subastas de terrenos con valores más accesibles que los de las grandes ciudades españolas.

La intención oficial es facilitar:

Construcción de viviendas.

Apertura de negocios.

Proyectos turísticos.

Y radicación de familias.

En los últimos años, distintos pueblos europeos comenzaron a aplicar estrategias similares frente al envejecimiento poblacional y el éxodo hacia las grandes urbes.

Qué se necesita para mudarse

Las personas con ciudadanía europea pueden instalarse en el pueblo de manera relativamente sencilla.

Quienes no tengan ciudadanía comunitaria deberán contar con:

Visa.

Permiso de residencia.

Y documentación habilitante para vivir y trabajar en España.

Además, los interesados necesitan:

Conseguir vivienda o terreno.

Registrar domicilio.

Y realizar el empadronamiento correspondiente ante las autoridades locales.

Cuáles son los trabajos más comunes en la zona

Al tratarse de una comunidad pequeña y rural, la oferta laboral es más limitada que en las grandes ciudades.

Las actividades más habituales son:

Agricultura.

Ganadería.

Turismo rural.

Gastronomía.

Hospedajes.

Construcción.

Y oficios vinculados con servicios locales.

El crecimiento del trabajo remoto también abrió nuevas posibilidades para personas que buscan mudarse sin depender de empleos presenciales tradicionales.