Los precios internacionales del petróleo registraron este viernes una de las caídas más pronunciadas de las últimas semanas, con desplomes de alrededor del 9% en los principales contratos de referencia. La caída se produce tras el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, de que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al tráfico de buques mercantes durante el período de alto el fuego vigente. El crudo Brent —referencia internacional— perdía u$s 8,46, equivalente a un 8,5%, para cotizar a u$s 90,93 el barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, caía u$s 8,87, o un 9,4%, hasta los u$s 85,82 el barril. Pocas horas antes de esas lecturas, el WTI había abierto con una baja de 9,01%, según informó la agencia EFE, tocando los 86,16 dólares. El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y la península arábiga, es el principal corredor marítimo para el transporte de petróleo del mundo. A través de esa vía estratégica circula aproximadamente un quinto de la producción global de crudo, lo que convierte cualquier alteración en su funcionamiento en un factor de primera línea para los mercados energéticos. Irán había cerrado el estrecho hace más de un mes como represalia en el contexto del conflicto con Israel, que derivó en una escalada regional con implicancias directas sobre el comercio internacional de hidrocarburos. La reapertura anunciada este viernes por Araghchi fue presentada como una señal de distensión vinculada al acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos. El anuncio de Araghchi se produce en un momento de intensa actividad diplomática entre Teherán y Washington. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante la prensa frente a la Casa Blanca que un acuerdo con Irán estaba “muy cerca”. Trump señaló además que Teherán habría ofrecido no desarrollar armas nucleares durante más de 20 años, aunque aclaró que los detalles aún están en negociación. Esas declaraciones ya habían generado movimientos en los mercados en las horas previas. Giovanni Staunovo, analista de UBS, señaló que los precios del crudo venían reaccionando con gran sensibilidad a cualquier noticia vinculada a la escalada o la distensión del conflicto. La confirmación de la apertura del estrecho terminó de detonar la baja del viernes. Los precios del petróleo habían acumulado subas del orden del 50% durante el mes de marzo, impulsadas por la incertidumbre geopolítica y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz. Esa escalada llevó al Brent a superar los u$s 100 por barril, un umbral que no se alcanzaba desde el período posterior a la invasión rusa a Ucrania. Durante la semana previa a este viernes, los valores se habían mantenido por encima de los u$s 90, sostenidos por varios factores: el carácter transitorio del alto el fuego entre Israel y Líbano, el objetivo declarado por Israel de debilitar de forma significativa al régimen iraní y las escasas expectativas de que el estrecho de Ormuz fuera a reabrir en el corto plazo. Así lo describió Tamas Varga, analista de PVM, en declaraciones difundidas por Reuters. Con la reapertura efectiva confirmada este viernes, los mercados ajustaron sus posiciones de manera abrupta, reflejando el peso que había tenido el bloqueo sobre las expectativas de oferta global y la prima de riesgo geopolítico que había estado incorporada en los precios durante más de un mes.