Qué tipos de drones pagan impuetos de importanción temporal y cuáles no según las normas de Ley Aduanera en México.

Llevar un drone a los viajes cada vez es más común, pero atención, porque cada vez más países ponen limitaciones y restricciones al ingreso de drones al país, ya sea como una importación temporal o bien para un uso recreativo.

Si tu intención es viajar a México con tu drone para hacer contenido para tus redes sociales, generar videos profesionales o simplemente porque te gusta hacer uso de esta tecnología, toma lápiz y papel y evita que tu drone sea retenido por no cumplir los requisitos para el ingreso de drones a México, ya que “los drones no están contemplados como parte del equipaje” , señaló la SRE.

México regula el ingreso de drones al país. En qué casos se deben deportar. Indra

Qué tipo de drones deben reportarse a la aduana por medio de la Importación simplificada en México

Si tu drone supera los 3.000 dólares estadounidenses y lo llevas contigo en tu viaje a México, deberás cumplir estos requisitos:

El dron no debe considerarse parte del equipaje ni de la franquicia

La importación debe realizarse mediante “Importación Simplificada”

El valor del dron no debe exceder los 3,000 dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional

Se debe presentar la factura del aparato para calcular el pago correspondiente

Se debe realizar un pago único del 16% sobre el valor global

El modelo del dron no debe estar prohibido

Si el dron supera los 3,000 dólares, se deberá contratar a un agente aduanal para su internación

Requisitos para el ingreso de drones para uso recreativo y comercial

No importa si tu eres una persona famosa en redes sociales, si tus canales y perfiles cuentan con millones de seguidores y tus drones son solo para uso recreativo, México y su SRE exigen un número de reglas que deben cumplir todas las personas que quieren entrar drones al país.

Los microdrones de menos de 2 kg no requieren autorización para uso recreativo y comercial, pero tienen limitaciones, indica el Gobierno de México en su comunicado. Acá te damos las siete pautas que debes seguir y cumplir con tu drone para no tener que ingresar bajo la norma de “Importación Simplificada”.

No deben volar a más de 122 metros de altura.

No deben superar los 457 metros de distancia horizontal respecto del piloto.

Deben mantenerse a más de 9.2 km de cualquier aeropuerto.

No pueden utilizarse a menos de 46 metros de distancia de las personas.

Los drones ligeros, de 2 a 25 kg, deben estar registrados.

Los drones pesados, de más de 25 kg, también deben estar registrados.

En todos los casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que los drones ligeros y pesados deben contar con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En todos los casos, el Gobierno de México recomienda viajar siempre con la documentación técnica del drone, manual de uso y comprobante de compra.

La Ley Aduanera contempla multas severas que pueden ir desde el 80% hasta el 120% del valor comercial del dron por omitir el pago general de importación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Multas, embargos y retenciones por intentar drones sin declarar en México

Si ingresas un dron a México sin declararlo ante la aduana ANAM y el SAT, las autoridades aplicarán un embargo precautorio. El equipo será retenido en el aeropuerto bajo un procedimiento administrativo hasta regularizar su situación.

Las multas aduaneras van del 80% al 120% del valor comercial del dron. Adicionalmente, volar sin permiso de la autoridad aeronáutica, AFAC, amerita sanciones administrativas de hasta 5,000 UMAs.

En el caso de los turistas que viajan con drones a México y no puede demostrar el valor de drone inferior a los 3.000 dólares, no cuenta con factura o no puede pagar el impuesto simplificado del 16%, la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, bajo la Ley Aduanera, podrá retener el drone.

En esos casos, el turista puede recuperar su drone únicamente al salir del país pagando la tarifa de almacenaje. Por otro lado, si el extranjero no gestiona el retorno o no liquida los gastos dentro del plazo legal de 60 días, la ANAM declara el equipo en abandono a favor del Fisco Federal, perdiendo el dron de manera definitiva.