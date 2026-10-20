Se trata de un proyecto anunciado hace más de ocho meses.

El Gobierno de México anunció un plan para que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) actualice de manera permanente su flota, que contempla la incorporación de seis drones pilotados a distancia de alcance estratégico, además de helicópteros y un avión de transporte pesado.

El anuncio fue realizado el 10 de febrero de 2026 por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México.

Se trata de un proyecto anunciado hace más de ocho meses. El Gobierno no informó en aquella ceremonia los modelos, fabricantes, costos ni plazos de entrega de las aeronaves.

Qué aeronaves busca incorporar la Fuerza Aérea Mexicana, además de los drones

De acuerdo con el anuncio realizado por Trevilla, la Fuerza Aérea Mexicana impulsará la actualización de su flota mediante la adquisición de distintos tipos de aeronaves.

El paquete anunciado incluye:

10 helicópteros multipropósito.

1 avión de transporte pesado.

6 drones pilotados a distancia de alcance estratégico.

Las aeronaves pilotadas a distancia son el tipo de plataforma que habitualmente se denomina dron. Sin embargo, la denominación utilizada oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional fue “aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico”.

Según explicó el secretario de la Defensa Nacional, el objetivo de esta actualización es fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana y permitirle cumplir distintas misiones en beneficio de la población.

Hasta el momento de aquel anuncio, las autoridades no especificaron qué modelo de dron sería adquirido ni qué empresa sería la fabricante. Tampoco se informó públicamente el monto destinado a las seis aeronaves.

La Fuerza Aérea Mexicana impulsará la actualización de su flota mediante la adquisición de distintos tipos de aeronaves. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dijo el Gobierno sobre la modernización de la Fuerza Aérea

Durante la ceremonia, Trevilla sostuvo que la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con recursos humanos preparados y material de vuelo adecuado y suficiente para atender las necesidades más apremiantes del país.

El funcionario también destacó las tareas que la institución realiza más allá de la defensa del espacio aéreo. Según explicó, la FAM mantiene una doble función: participar en la defensa de la soberanía aérea y brindar apoyo a la población cuando se producen emergencias o desastres.

Así, la Fuerza Aérea estableció el puente aéreo más grande del que se tenga registro en la historia de México, con más de 1.600 operaciones aéreas en un mes y sin ningún percance.

Además, definió a la institución como la “centinela del cielo patrio”, en referencia a su función de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano.