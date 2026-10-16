Los vuelos de drones no autorizados en la frontera entre México y Estados Unidos están prohibidos de forma temporal, a partir de un decreto de Washington para protegerse de la actividad de los cárteles mexicanos y cuidar su seguridad nacional.

De manera conjunta, los departamentos de Transporte (DOT), Gerra (DoW) y Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciaron una nueva iniciativa que prohíbe los vuelos de drones no autorizados hasta una altitud de 400 metros sobre el nivel del suelo y se extiende una milla náutica (1.85 kilómetros) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

El objetivo, de acuerdo con las dependencias estadounidenses, es fortalecer la seguridad del espacio aéreo a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos y se suma a los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera sur y proteger al país frente a amenazas a la seguridad nacional, incluidas las actividades ilícitas de los cárteles, dice el decreto.

Con esta disposición, Estados Unidos busca reducir los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza en curso, proteger al personal federal, a las instalaciones y al territorio, además de reforzar la aplicación de la ley contra quienes infrinjan estas restricciones.

“El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y cumplió. Ahora, reafirmamos ese compromiso protegiendo nuestros cielos de la amenaza que representan los drones de los cárteles y otras actividades ilícitas», declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos”, dijo el secretario del Transporte de ese país, Sean P. Duffy.

Además, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que el gobierno mantendrá control operativo total de la frontera sur, por mar, tierra y aire.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles han aprovechado las brechas a lo largo de nuestra frontera sur. Gracias al presidente Donald J. Trump, esos días han quedado atrás. Al restringir la actividad no autorizada de drones, brindamos a nuestros comandantes una mayor capacidad de observación, un margen de decisión más amplio y más opciones para defender la nación. Equipados con tecnología de vanguardia —incluidas armas de energía dirigida—, nuestros militares derribarán cualquier dron de los cárteles que amenace la soberanía de Estados Unidos”, añadió.

Por su parte, el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comentó que la dependencia a su cargo consolidará los avances logrados en el aseguramiento de la frontera sur.

“Esta medida ayudará a contrarrestar las amenazas que suponen los drones de los cárteles, proteger a nuestro personal y fortalecer la seguridad en el espacio aéreo sobre la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y estamos cumpliendo esa promesa mediante acciones continuas y una sólida colaboración con el Departamento de Transporte y el Departamento de Guerra”, abundó.