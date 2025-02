El asesinato de los rehenes Bibas, la verdadera cara de Hamas y una tregua que pende de un hilo

" Mi Amor, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte o abrazarte ", comenzó diciendo Yarden Bibas durante el entierro de su esposa Shiri Bibas y sus dos hijos Ariel y Kfir. Desde que el grupo terrorista Hamas anunció la semana pasada que entregaría los primeros rehenes muertos durante el actual alto al fuego con Israel, el mundo pareció detenerse en todo el país.

El comunicado indicaba que cuatro cuerpos serían entregados: los de los tres y el de Oded Lifshitz, que al momento de su secuestro tenía 83 años. La noticia fue un baldazo de agua fría para una sociedad profundamente golpeada tras más de 500 días de guerra.

" La aparición de los cuerpos sin vida de los colorados Bibas y su madre es el símbolo más trágico de la guerra que empezó el 7/10 ", escribió el artista argentino judío Roberto Moldavski. "Muchos nos aferrábamos a este minúsculo gesto de humanidad que hubiera permitido que siguieran vivos", agregó en una publicación de Instagram en homenaje a los niños asesinados.

En Israel, muchos se aferraron a la esperanza, con la idea de que el anuncio de Hamas fuera otra de sus jugadas psicológicas y que, por algún milagro, estos cuatro rehenes pudieran aparecer vivos. Sin embargo, la ilusión no duró mucho.

El show macabro de Hamas: la entrega de los cuerpos y la indignación internacional

El día del intercambio llovió en todo Israel, como si incluso el cielo supiera lo triste que estaba el país. A pesar de un pedido directo del gobierno israelí a Hamas para que no realizara una puesta en escena durante la liberación, los terroristas decidieron arriesgar el alto al fuego y hacer un espectáculo.

El escenario se decoró con una imagen vampiresca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto a un texto que culpaba a Israel por la muerte de los rehenes, algo que fue refutado por el Instituto Nacional de Medicina Forense. Además, se lanzó una amenaza: si la guerra se reanudaba, todos los rehenes regresarían en ataúdes.

A la escena se sumaron los representantes de la Cruz Roja, quienes nuevamente firmaron los "certificados de liberación" y trataron de tapar el ingreso de los ataúdes a sus camionetas.

Familia Bibas

Eso no evitó que en los mismos documentos Hamas calificara a los rehenes como "prisioneros detenidos", una declaración extremadamente polémica en el caso de los dos niños, cuya edad ni siquiera les permitía haber comenzado la escuela primaria .

Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, calificó el evento como una aberración: "Bajo la ley internacional, cualquier entrega de restos de fallecidos debe cumplir con la prohibición de trato cruel, inhumano o degradante, asegurando el respeto a las víctimas y sus familias".

Una vez en posesión de la Cruz Roja, los cuerpos fueron trasladados a un punto de encuentro con las Fuerzas de Defensa de Israel, donde se les realizó una bendición, se los envolvió en banderas israelíes y se los llevó en helicóptero al Instituto Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv .

El Brigadier General Eyal Karim, rabino de las FDI, lideró la ceremonia mientras soldados de la fuerza saludaban a los caídos. También se sumaron oficiales de las fuerzas de seguridad, quienes escoltaron la caravana en su regreso a casa.

"Angustia y dolor, no tenemos palabras", escribió el presidente de Israel, Isaac Herzog, en su cuenta de X, y agregó: "Nuestros corazones, junto con los de toda una nación, yacen en pedazos. En representación del Estado de Israel, pido perdón por no protegerlos ese terrible día y por no poder traerlos a casa seguros. Bendita sea su memoria".

Israel en duelo: la despedida a los rehenes asesinados

En territorio israelí se vivió un día negro. Varias personas se reunieron en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv para presenciar el retorno de los cuatro rehenes asesinados por Hamas. Otros los esperaron en el camino con banderas y mensajes.

La lluvia pareció comprender el dolor de la nación y se detuvo justo cuando la caravana ingresó con los cuerpos al territorio israelí. Sin embargo, eso no alivió la tristeza que se sentía en todo el país.

El día fue especialmente devastador para Yarden, que sobrevivió casi 500 días a las torturas de Hamas antes de ser liberado . Su primera declaración tras su liberación fue contundente: "Si mis hijos y mi esposa siguen en Gaza, mi vida no tiene luz. Ayúdenme a devolverle la luz a mi vida".

Horas después, la tragedia alcanzó un nuevo nivel de crueldad: el cuerpo entregado por Hamas no pertenecía a Shiri Bibas."Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén", expresó un comunicado oficial de las FDI.

Hamas entregó los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir Bibas

Por otro lado, el equipo forense que recibió los cuerpos confirmó que los dos niños presentaban claras señales de haber sido asesinados por los terroristas "con sus propias manos". "No muestran lesiones del tipo generadas por un bombardeo", explicó Chen Kugel, director del Instituto Nacional de Medicina Forense.

La situación puso en peligro el alto al fuego, en lo que pareció un golpe psicológico de los terroristas contra el pueblo de Israel. Finalmente, rectificaron y devolvieron el cuerpo correcto unas horas después.

El impacto global: homenajes en Argentina, Nueva York y otras ciudades

El entierro de los pequeños Bibas y su madre recién pudo realizarse el miércoles 26 de febrero. La familia invitó al pueblo de Israel a acompañar el recorrido público con banderas y mensajes. El evento en sí fue privado, con varios medios israelíes informando que la familia solicitó especialmente que los funcionarios del gobierno no asistieron a la ceremonia.

En un emotivo discurso emitido al público, Yarden contó su historia con Shiri mientras que dedicó mensajes finales a sus dos hijos. " Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti ", dijo entre lágrimas, mientras que también aseguró que su hijo menor Kfir "hizo que su familia perfecta sea incluso más perfecta" .

Según comunicó la familia, los tres fueron enterrados en un mismo ataúd en un abrazo similar al que se los vio por última vez el 7 de octubre. Su descanso eterno será en el cementerio de Tsoher cerca del Kibbutz Nir Oz (donde se encontraba su hogar y de donde fueron secuestrados).

Por otro lado, el entierro de Oded Lifshitz también se llevó a cabo en Nir Oz, de donde también fue secuestrado ese fatídico día de 2023. Al igual que con los Bibas, miles de personas se presentaron con banderas y mensajes para acompañar a la familia.

"Papá, finalmente estás en casa", dijo una de sus hijas durante el entierro del periodista. Cabe recordar que Oded era un firme defensor de las propuestas de paz con los movimientos palestinos, y muchos de sus conocidos lo describieron como un gran activista por la paz.

"Peleabamos por lograr la paz y fuimos atacados por quienes defendíamos", declaró durante la ceremonia Yocheved Lifshitz, esposa de Oded y quien también estuvo bajo cautiverio de Hamas por dos semanas hasta ser liberada en el primer intercambio de rehenes en noviembre de 2023.

En el resto del mundo también hubo innumerables homenajes a las cuatro víctimas de Hamas . En Argentina se realizó una multitudinaria marcha , mientras que el Gobierno anunció planes para homenajear a los dos niños, quienes tenían raíces argentinas.

Según una resolución firmada por el presidente Javier Milei, se decretaron dos días de duelo nacional en su honor. El mandatario calificó el asesinato como "monstruoso" y afirmó que murieron únicamente "por ser judíos".

El comunicado también exigió la inmediata liberación de todos los rehenes y dejó clara la postura oficial sobre Hamas: " La República Argentina confía en que el grupo terrorista será reducido hasta sus cenizas y se convertirá únicamente en un horrendo recuerdo de la historia de la humanidad ".

El Gobierno espera que Hamas sea "un horrendo recuerdo" de la humanidad

Además, se encendieron luces naranjas en varios puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires, así como en ciudades como Madrid, Nueva York y Río de Janeiro.

Tensión en Medio Oriente: ¿se reanudará la guerra entre Israel y Gaza?

El Gobierno de Israel reportó que debido a las numerosas violaciones del alto al fuego, existe la posibilidad de que se reanuden los combates una vez finalizado el intercambio actual. El punto de quiebre principal parece haber sido las ceremonias de entrega , las cuales despertaron críticas tanto en Israel como en varios otros paises.

Por otro lado, Hamas realizó una propuesta que muchos califican como "desesperada": entregar a todos los rehenes a cambio de un fin definitivo de la guerra y el inicio de la reconstrucción de la franja. Por el momento, ninguno de los actores realizó declaraciones al respecto por fuera de pruebas de fuerza en las que se indica la capacidad de sus fuerzas para volver a los combates en caso de ser necesario.

"Nuestros soldados están listos para cualquier situación", declaró el ministro de defensa de Israel, Israel Katz. En este contexto, las FDI realizaron otras acciones en diversos frentes. En primer lugar se realizó una operación con el escuadrón de tanques en la ciudad de Jenin -ubicada en Cisjordania- por primera vez en más de 20 años.

Más adelante también se decidió sobrevolar a baja altitud con cuatro aviones de guerra por la ciudad de Beirut mientras se realizaba el funeral del difunto líder de Hezbolá Hasan Nasralá (quién fue asesinado en un ataque preciso israeli en septiembre del año pasado).

Un reporte del Wall Street Journal indica que la agrupación terrorista Hamas se encuentra realizando preparativos para una eventual reanudación de los combates. Entre los mismos se encuentra el nombramiento de nuevos comandantes y la dispersión de sus fuerzas por los sistemas de túneles aún en funcionamiento en la franja.

Por ahora, queda esperar. El alto al fuego se encuentra sobre un hilo fino, con acciones pequeñas que podrían desembocar en nuevos combates de un momento para otro.