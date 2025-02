Hamas afirmó que no entregó el cuerpo de Shiri Bibas por "error" e Israel respondió con una amenaza

Tras confirmarse las identidades de los cuerpos entregados por Hamas a Israel, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que el grupo terrorista "pagará un alto precio". Es que, en lugar de los restos de Shiri Bibas, la rehén israelí de ascendencia argentina, enviaron los de una mujer gazatí.

Netanyahu habló de una "violación cruel y malvada" del acuerdo de alto el fuego en Gaza y reiteró su compromiso de recuperar a todos los rehenes.

"Pagarán un alto precio"

"El Estado de Israel inclina la cabeza en memoria de dos niños pequeños, bebés inocentes, los hermanos Ariel y Kfir Bibas, y de Oded Lifshitz, uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Los tres fueron asesinados con una crueldad indescriptible mientras estaban cautivos de Hamas en las primeras semanas de la guerra", declaró Netanyahu en un mensaje en video.

La familia Bibas fue secuestrada el 7 de octubre de 2023.

"La brutalidad de los monstruos de Hamas no conoce límites. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños hijos de una manera cínica e inimaginable, sino que además no devolvieron a Shiri junto a sus niños, sus pequeños ángeles, y en su lugar entregaron el cuerpo de una mujer gazatí", afirmó.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel, dos de los cuerpos entregados por Hamas correspondían a Ariel y Kfir Bibas, secuestrados con 4 años y 9 meses, respectivamente. Sin embargo, el tercer cuerpo no pertenecía a su madre, Shiri, ni a ningún otro rehén israelí, según confirmaron las pruebas de ADN.

"Actuaremos con determinación para traer de vuelta a Shiri a casa, junto con todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos, y aseguraremos que Hamas pague el precio completo por esta cruel y malvada violación del acuerdo", advirtió el mandatario.

Así realizaron la entrega de los cuerpos el jueves.

El Ejército israelí reiteró que Ariel y Kfir Bibas fueron "brutalmente asesinados" por Hamas en noviembre de 2023, un mes después de su secuestro en el ataque del 7 de octubre. Netanyahu reafirmó esta versión en su mensaje, sin dar mayores detalles.

Hamas asegura que se trató de un error

Ante estos hechos, Hamas aseguró que los restos de Shiri Bibas, cuyo cuerpo debería haber sido entregado, pudieron "mezclarse" con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en Gaza por el que murió.

"Señalamos la posibilidad de un error o solapamiento en los cadáveres, que puede deberse a que la ocupación (israelí) atacó y bombardeó el lugar donde se encontraba la familia con otros palestinos", indicó un comunicado de la agrupación.

"Informaremos a los hermanos mediadores de los resultados del examen y la investigación por nuestra parte, y al mismo tiempo pedimos la devolución del cuerpo que la ocupación afirma que pertenece a una mujer palestina que murió durante el bombardeo sionista", añadió.

El grupo islamista había indicado el 29 de noviembre de 2023 que Shiri Silberman y sus hijos, de ascendencia argentina y peruana, habían muerto en un bombardeo israelí previo a la tregua que en esos momentos se desarrollaba en Gaza y que terminó dos días después .

El sábado será la próxima liberación de rehenes

Pese a esta crisis en plena tregua, el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, confirmó este viernes en un comunicado que el grupo islamista liberará el sábado a los últimos seis rehenes vivos pactados en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

El sábado habrá una nueva liberación de rehenes.

"En el marco del acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas al Qasam (el brazo armado de Hamás) decidieron liberar a los siguientes prisioneros sionistas mañana: Eliya Maimon Yitzhak Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkrat, Tal Shoham, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed", recogió el comunicado.

A pesar del anuncio de Hamás, en Israel ya se conocía la identidad de quiénes iban a ser liberados puesto que las familias de los seis habían anunciado previamente que habían recibido pruebas de que estaban vivos , haciendo de ellos los últimos cautivos con vida de la primera fase y los únicos candidatos posibles para este sábado.

En estos momentos, en Gaza hay 67 rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 (contando el cadáver de la madre de los Bibas) más tres personas que habían sido secuestradas con anterioridad.