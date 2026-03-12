El Gobierno español ha decidido cesar a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, en un momento de fuerte tensión internacional. La decisión se produce mientras continúan los conflictos regionales y las fricciones diplomáticas vinculadas a la situación en Gaza. Con esta medida, España reduce temporalmente su representación diplomática en el país. Al frente de la legación queda una encargada de negocios, un nivel equivalente al que mantiene actualmente la Embajada de Israel en Madrid. La decisión se adoptó a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. El cese de la embajadora se produce después de meses de tensión diplomática entre ambos países. Ana María Sálomon Pérez había sido convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo español. Desde ese momento, la embajadora no regresó a Israel y la representación diplomática quedó en manos de una encargada de negocios. Esta situación se mantiene ahora tras la decisión oficial del Gobierno. Fuentes de Exteriores explicaron que Sálomon fue llamada a consultas “sine die” y que desde entonces la responsable de la legación diplomática ha sido la encargada de negocios, situación que continuará por el momento. La relación diplomática entre ambos países ya atravesaba un momento delicado desde 2024. Ese año el Gobierno israelí decidió retirar a su embajadora en Madrid. La medida se produjo después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que España reconocería el Estado de Palestina. Este gesto político generó una fuerte reacción por parte del Ejecutivo israelí. Con el cese de la embajadora española, España iguala ahora su representación diplomática con la que mantiene Israel en Madrid, lo que refleja el nivel actual de la crisis diplomática. La decisión también generó una reacción inmediata por parte del Ministerio de Exteriores israelí. La respuesta se produjo después de que el grupo islamista Hamás celebrara públicamente el cese de la embajadora. En un comunicado difundido en redes sociales, la diplomacia israelí lanzó una acusación directa contra el Gobierno español. “Cuando Hamás y el régimen iraní conforman el mayor club de fans del presidente del Gobierno español, el pueblo español debería preguntarse por qué”, afirmó el Ministerio de Exteriores israelí. El grupo islamista Hamás también reaccionó a la decisión del Gobierno español. En un comunicado, la organización celebró la destitución de la embajadora. Además, el grupo instó a otros países a cortar relaciones diplomáticas con Israel, lo que añade aún más tensión al escenario internacional.