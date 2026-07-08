En la cumbre de la OTAN que se está llevando a cabo en Turquía, Donald Trump afirmó que da por “terminado” el principio de acuerdo pactado con Irán, después del retorno de las hostilidades entre Estados Unidos y el país de Oriente Medio, producto de la escalada de la tensión en Ormuz.

Las palabras del presidente estadounidense fueron más que suficientes para instalar el nerviosismo en las Bolsas mundiales, que se tradujo en caídas generalizadas, además de provocar una subida del petróleo. Para colmo, tampoco ayudó la amenaza de una “respuesta aplastante” por parte del régimen iraní. Con todo, el parqué español vive su particular calvario.

Veamos. El Ibex 35, con un derrumbe de un 2,10% promediando la tarde, es el selectivo que más cae. Sucede que, en el caso del mercado español, a las declaraciones del republicano dando por acabado el acuerdo de paz con Irán, hay que sumarle otra oleada de amenazas al Gobierno de Pedro Sánchez para que aumente el gasto militar: el mandatario estadounidense anunció que detendrá por completo el comercio con España.

En concreto, aseguró que ordenó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que corte todo el comercio con España, después de afirmar que es un “socio terrible” en la OTAN porque “no participa ni quiere pagar”.

A la fuerte caída del Ibex 35, que en un momento de la sesión llegó a perder los 19.200 puntos para situarse en los 19.149, se le añade el terremoto que sacude al mercado de las materias primas, empujando el barril de crudo Brent a 78,77 dólares desde de la cota de los 72 dólares en el que el crudo se movió en los últimos días, lo que explica un incremento del crudo de un 6,2%.

Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, sube un 6,5%, hasta 75 dólares, valor que marca un máximo desde el pasado 22 de junio, tras llegar a coquetear con los 67 dólares hace tan solo unas jornadas atrás.

Las declaraciones de Donald Trump alteraron los mercados. Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

La otra cara de la moneda

En un selectivo que pasó gran parte de la sesión pintado de rojo, sobresale el azul de Repsol que, promediando la tarde, sube un 4,04%.

La compañía que lidera la dupla Antonio Brufau desde la presidencia, y Josu Jon Imaz, su consejero delegado, no solo se vio favorecida por el aumento del precio del crudo, sino también porque la petrolera durante el segundo trimestre del año elevó su margen de refino hasta los 14 dólares el barril, lo que supuso un crecimiento del 137,2% respecto a los 5,9 dólares fijados en el segundo trimestre de 2025.

Pero hay más. Este incremento en el margen de refino supuso una suba del 28,9% frente al primer trimestre del año, en el que el margen de refino se situó en 10,9 dólares, como recuerda Dow Jones Newswires. Pero antes veamos el comportamiento de la acción.

En lo que va de año, los títulos de Repsol revalorizaron su valor en un 43,36%, mientras que en los últimos cinco días lo hizo otro 3,73%. Con el incremento de más de 40 puntos porcentuales la petrolera desplazó a ArcelorMittal como valor más rentable del Ibex 35, registrando este último una subida del 41% desde enero.

Con todo, la subida de la acción de Repsol lejos está de ser plana. Porque viene sufriendo importantes vaivenes en su cotización. Ejemplo, desde marzo se mueve en un rango que abarca entre los 19 y los 24 euros, mientras en la sesión de hoy lo hace a 22,92 euros.

De acuerdo a Estrategias de Inversión, web especializada en análisis bursátil, no está claro que el precio del crudo vaya a mantener este rebote. “El movimiento alcista actual obedece a que el West Texas alcanzó los mínimos previos al inicio de las hostilidades con Irán”, y explica que se trata de un soporte técnico importante que propició la recuperación tras una caída muy brusca.

La fluctuación de las acciones de Repsol a partir de las declaraciones de Trump. Shutterstock

El petróleo, cada vez más caro

Además del incremento del margen de refino, Repsol comunicó esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantuvo estable su producción total hasta los 558.000 barriles de petróleo al día, lo que supone un 0,2% más que en el mismo trimestre de 2025 y un 3,7% más que en el primer trimestre de 2026.

Por otra parte, Repsol situó en 103,8 dólares el precio medio del barril Brent, de referencia en Europa, lo que supone un aumento del 28,1% respecto a los 81,1 dólares de los primeros tres meses del ejercicio previo y un 52,9% más que hace un año.

En tanto, para el barril West Texas, de referencia en Estados Unidos, situó el precio medio en 92,7 dólares, un avance del 27,5% en comparación con los 72,7 dólares del primer trimestre de 2025 y un 45,5% más que los 63,7 dólares de hace un año.

La reacción de los analistas

Los expertos de Banco Sabadell sostienen que estos datos son suficientemente buenos como para mejorar su recomendación sobre Repsol de ‘infraponderar’ a ‘sobreponderar’. Esta mejora de consejo viene acompañada de un aumento del precio objetivo de sus títulos hasta los 25,1 euros, un 7,5% por encima de su anterior valoración y un precio que le otorga un 14% de potencial alcista a Repsol en Bolsa.

Berenberg también se mantiene optimista con Repsol tras estas cifras y reitera su consejo de ‘comprar’ estas acciones, a las cuales valora en 28 euros. Sus analistas destacan que estos datos ponen de manifiesto la fortaleza de los márgenes de refino, una situación “que además se mantuvo durante los primeros días del tercer trimestre”.

“Nuestras estimaciones indican que Repsol habría generado aproximadamente el 60% del flujo de caja operativo previsto para todo 2026 durante el primer semestre, porcentaje que aumenta hasta el 83% antes de variaciones de capital circulante. Actualmente, el consenso espera una recompra de acciones para 2026 de alrededor de 1.100 millones de euros, frente a la previsión inicial de 700 millones. En nuestra opinión, una confirmación oficial de este incremento sería un factor claramente positivo para el valor”, concluye la entidad alemana.