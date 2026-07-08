Trump estalla contra España | La llama una “causa perdida”, pide cortar todo el comercio y acusa al país de ser “mala gente”

Las relaciones entre España y Estados Unidos vivieron este miércoles un nuevo episodio de tensión política. Durante la cumbre de la OTAN, Donald Trump calificó a España como “una causa perdida” y reclamó cortar “todo el comercio” con el país, además de pedir que cesen las visitas.

Las declaraciones del presidente estadounidense provocaron una rápida reacción del Gobierno español, de la Comisión Europea y del Club de Exportadores e Inversores Españoles, que pidió mantener la calma y apostar por el diálogo institucional.

Mientras Trump endurecía su discurso, Pedro Sánchez aseguró que ambos mantuvieron una conversación cordial y sin tensiones durante la jornada.

Ankara (Turkey), 07/07/2026.- US President Donald Trump arrives at Esenboga Airport ahead of the 2026 NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkey, 07 July 2026. The summit will take place on 07 and 08 July, focusing on strengthening defense industrial production and securing long-term military aid for Ukraine. (Turquía, Ucrania) EFE/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Fuente: EPA/©Anadolu Agency POOL DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

Trump acusa a España de ser un “socio pésimo” y pide romper toda relación comercial

Donald Trump dirigió sus críticas contra España durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente estadounidense aseguró: “España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver”.

Trump añadió además que España es “una causa perdida”, afirmó que “no tiene remedio, son mala gente” y sostuvo que Estados Unidos hará que el país “gane mucho menos” porque no quiere seguir haciendo negocios con él.

El mandatario insistió en que España forma parte del grupo de países que, según su criterio, mantienen una actitud “hostil” hacia Estados Unidos y aseguró que espera que esa posición cambie cuando vuelvan a solicitar relaciones comerciales.

Sánchez asegura que habló con Trump “sin tirantez”

Horas después de las declaraciones, Pedro Sánchez explicó que mantuvo una conversación con Donald Trump durante la cumbre.

El presidente del Gobierno afirmó que el encuentro transcurrió “sin tirantez” y “con absoluta y total cordialidad”. Según explicó, ambos conversaron sobre el Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, sobre golf y sobre otros asuntos informales mientras esperaban la fotografía oficial.

Sánchez aseguró además que conoció las críticas de Trump por los medios de comunicación y subrayó que el presidente estadounidense nunca le trasladó personalmente esos reproches.

El jefe del Ejecutivo afirmó que recibe esos ataques “con calma y paciencia” y recordó que las relaciones comerciales no se desarrollan entre Estados Unidos y cada Estado miembro por separado, sino con la Unión Europea.

Bruselas promete defender a España y los exportadores piden diálogo

Trump estalla contra España | La llama una “causa perdida”, pide cortar todo el comercio y acusa al país de ser “mala gente”. Foto: FreePik.es

Tras las amenazas de Trump, la Comisión Europea aseguró que protegerá los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros.

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario defendió la necesidad de mantener un comercio transatlántico “estable, predecible y mutuamente beneficioso” y pidió que se respeten los compromisos comerciales alcanzados entre ambas partes.

Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles hizo un llamamiento a la “calma y al diálogo institucional”.

La organización recordó que España forma parte del mercado único europeo y advirtió de que cualquier medida comercial afectaría al conjunto del bloque comunitario. También señaló que una escalada de este tipo tendría “consecuencias imprevisibles” para ambas economías.

Entre los sectores que podrían verse más afectados citó el aceite de oliva, el vino, el jamón ibérico, las aceitunas negras, la industria de maquinaria y bienes de equipo, además del suministro de gas natural licuado estadounidense.