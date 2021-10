Ed Sheeran suspende gira porque se contagió de Covid

El astro inglés del pop Ed Sheeran dio positivo al Covid-19, días antes de que su nuevo álbum salga a la venta, mientras e l Reino Unido registra unos 40.000 contagios diarios hace semanas y evalúa reinstalar restricciones ante la proximidad del invierno boreal.

"Un apunte rápido para decirles que desgraciadamente he dado positivo al covid y que, por ello, me pongo en aislamiento ", publicó en su cuenta de Instagram el compositor e intérprete del éxito mundial Shape of You.

"Así que no podré cumplir con mis compromisos en persona, de momento, y haré todas las entrevistas que pueda y actuaciones previstas desde casa ", agregó el cantante de 30 años que vive en Suffolk, en el este de Inglaterra.



La última vez que subió al escenario fue en Londres el pasado domingo 17 de octubre, por la ceremonia de los premios Eartshot por el clima, organizados por el príncipe Guillermo.



En junio pasado, participó en la entrega de los premios WellChild 2021 y allí compartió charla con el príncipe Harry.

En junio, el príncipe Harry con Ed Sheeran y la cantante inglesa Anne-Marie durante la entrega de los premios WellChild 2021 - EuropaPress