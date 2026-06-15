Miles de personas que tienen perro en España podrían verse alcanzadas por una obligación que ya rige en varias comunidades autónomas y que busca extenderse progresivamente al resto del país. Se trata del seguro de responsabilidad civil para mascotas, una cobertura destinada a responder por los daños que el animal pueda causar a terceros.

Aunque para algunos propietarios no representa ningún cambio, otros todavía desconocen cuándo deben contratar este seguro y qué ocurre si ya cuentan con una póliza de hogar.

La situación varía según la región y es uno de los aspectos que más consultas genera desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal.

¿Por qué motivo los seres humanos deben contratar un seguro para mascotas?

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales incorporó el seguro de responsabilidad civil dentro de las obligaciones asociadas a la tenencia de perros.

La cobertura está pensada para afrontar posibles daños materiales o personales que una mascota pueda ocasionar a otras personas. El objetivo es reforzar la protección de terceros y unificar criterios en todo el territorio español.

La medida forma parte de un paquete más amplio de normas que también incluye cuestiones relacionadas con la identificación, el cuidado y el bienestar de los animales de compañía.

¿Dónde es obligatorio contratar un seguro para perros en España?

La exigencia no apareció con la ley estatal. Durante años, los perros potencialmente peligrosos ya estuvieron obligados a contar con este tipo de cobertura en todo el país.

Además, algunas comunidades autónomas ampliaron esa obligación a todos los perros, independientemente de su raza. Por eso, muchos propietarios ya estaban alcanzados por la normativa antes de la aprobación de la ley nacional.

Entre las regiones donde esta exigencia ya existía aparecen:

Comunidad de Madrid.

Cataluña.

País Vasco.

Navarra.

Asturias.

La situación actual sigue dependiendo en gran medida de la normativa autonómica vigente en cada territorio.

¿Por qué muchos propietarios ya cumplen con este requisito sin saberlo?

Uno de los aspectos más llamativos es que numerosas personas ya tienen esta cobertura incluida dentro de su seguro de hogar. En muchos casos, la responsabilidad civil de las mascotas forma parte de las garantías básicas de la póliza.

Sin embargo, las condiciones pueden variar según la compañía aseguradora y el tipo de animal.

Los perros potencialmente peligrosos suelen requerir coberturas específicas o ampliaciones adicionales.

También existen adopciones gestionadas por protectoras o ayuntamientos que incluyen un seguro inicial para el animal. De todos modos, la responsabilidad de mantener esa protección vigente corresponde siempre al dueño de la mascota.