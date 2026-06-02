Un grupo internacional de científicos logró recuperar en la Antártida muestras de hielo que contienen aire atrapado desde hace aproximadamente seis millones de años, un descubrimiento sin precedentes que permite acceder a información directa sobre cómo era la atmósfera terrestre en un período remoto de la historia del planeta.

El hallazgo fue realizado en la región conocida como Allan Hills Blue Ice Area, en la Antártida oriental, donde los investigadores extrajeron muestras a profundidades de entre 150 y 206 metros.

El material recuperado funciona como una auténtica cápsula del tiempo capaz de revelar detalles sobre las condiciones climáticas que existían millones de años antes de la aparición de los seres humanos.

El descubrimiento que abre una nueva ventana al pasado de la Tierra

La investigación fue desarrollada por especialistas de distintas instituciones científicas internacionales que integran el proyecto COLDEX, una iniciativa coordinada por la Oregon State University y enfocada en reconstruir la historia climática del planeta.

Lo novedoso de este avance es que los científicos consiguieron determinar de manera directa la antigüedad tanto del hielo como del aire atrapado en su interior, algo que hasta ahora presentaba importantes desafíos técnicos.

Gracias a nuevas metodologías basadas en el análisis de isótopos y otros indicadores químicos, el equipo pudo confirmar que algunas de las burbujas preservadas permanecieron aisladas de la atmósfera durante millones de años.

¿Qué revelan las muestras halladas en la Antártida?

Los análisis realizados sobre el aire antiguo permitieron reconstruir aspectos fundamentales del clima terrestre durante el Plioceno y parte del Mioceno, dos períodos clave para comprender la evolución ambiental del planeta.

Uno de los resultados más relevantes indica que la temperatura global experimentó un descenso cercano a los 12 grados Celsius entre hace seis millones de años y etapas mucho más recientes de la historia geológica.

Los investigadores consideran que esta información ayudará a comprender con mayor precisión cómo respondieron las capas de hielo, los océanos y la atmósfera frente a cambios naturales en la concentración de gases y en las temperaturas globales.

¿Por qué este hallazgo es tan importante para la ciencia?

Hasta ahora, las muestras de hielo más antiguas recuperadas de forma similar tenían una antigüedad considerablemente menor. El nuevo descubrimiento amplía de manera significativa el acceso a registros climáticos del pasado y permite estudiar épocas que permanecían poco documentadas.

Además, la zona donde fueron encontradas las muestras presenta una característica particular: la dinámica natural del terreno hace que masas de hielo extremadamente antiguas afloren cerca de la superficie, evitando la necesidad de realizar perforaciones de varios kilómetros de profundidad.

Esta condición convierte a Allan Hills en uno de los lugares más valiosos del planeta para la investigación paleoclimática.