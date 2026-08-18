Corría 2005 cuando Sebastián Policaro cargó bebidas en su Fiat Uno, salió del garage de su casa —que funcionaba como depósito— y llegó a su primer evento con un bar móvil, una coctelera y una idea que nadie había probado antes en Argentina. No había competencia porque no había categoría. Los bares móviles profesionales no existían. Lo que existía era un mercado de eventos que resolvía el servicio de bebidas como podía: camareros improvisados, botellas sin criterio, presentación genérica. Policaro vio un vacío y decidió llenarlo.

Así nació Tomate Algo , la primera empresa de bares móviles premium del país. El proyecto tuvo un espaldarazo temprano: el segundo premio en el concurso de Plan de Negocios del Banco Santander y la UADE, que fue el puente entre el emprendimiento universitario y la estructura empresarial formal.

Una categoría creada desde cero

Inventar una categoría tiene sus ventajas y sus complicaciones. La ventaja es que no tenés competencia. La complicación es que tampoco tenés clientes que sepan que te necesitan.

Los primeros años fueron de educación de mercado. Había que convencer a empresas y familias de que un bar profesional no era un lujo sino una decisión inteligente: la diferencia entre un evento que se recuerda y uno que se olvida. Con el tiempo, el argumento se impuso solo.

El salto al segmento premium no fue producto del azar sino de una progresión deliberada. Un desfile de Jorge Ibáñez abrió la puerta a la Revista Caras, que derivó en la boda de Gerardo Sofovich. De ahí en adelante, el acceso a eventos de figuras como Susana Giménez, Diego Maradona, Gustavo Cerati y Daddy Yankee fue una consecuencia natural. La clave siempre fue la discreción: tratar a cada figura pública como un cliente más y no convertir esos nombres en argumento de venta. En círculos de alta exposición, esa reserva vale más que cualquier campaña.

Para 2019 el modelo había probado su solidez: miles de eventos, franquicias en distintos puntos del país y presencia en diez países —Uruguay, Paraguay, México, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos

El año que lo cambió todo

Marzo de 2020 detuvo todo.

Para una empresa cuyo negocio dependía de la reunión de personas, la pandemia fue una suspensión total. La mayoría de las franquicias no sobrevivieron al parate. El modelo que había tardado quince años en construirse se desarmó en meses.

Policaro podría haber esperado que todo volviera a la normalidad. Muchos en el sector lo hicieron. Pero la crisis dejó en claro algo que ya venía insinuándose: depender de un solo formato era una vulnerabilidad estructural. La respuesta no fue reconstruir lo que se había roto. Fue reinventarlo.

De empresa a ecosistema

Lo que surgió no fue una versión reducida de Tomate Algo. Fue Tomate Group: un ecosistema de siete unidades de negocio que cubre toda la cadena de valor de la industria de bebidas. Cada una nació respondiendo a una necesidad concreta, y todas se alimentan entre sí.

Tomate Algo es la marca madre y pionera. Brinda el servicio de barra móvil premium para eventos : montando un bar, con bartenders profesionales, una carta de tragos de autor, lleva veinte años perfeccionando el servicio, donde los detalles marcan la diferencia.

TMT es la unidad de distribución B2B y B2C. Lo que empezó como abastecimiento interno para los eventos y franquiciados se convirtió en un canal independiente con clientes propios.

Drinks Inbox captura el segmento de regalos premium: experiencias con bebidas, packaging personalizado, productos de autor. El gifting corporativo creció con fuerza en la pandemia y la unidad encontró su momento.

Barcademy es la academia de formación de bartenders. Tener una escuela propia no es un proyecto educativo: es una ventaja competitiva. El grupo forma a los profesionales que después trabajan dentro del sistema.

Siempre Bebidas es una red de tiendas dark store de bebidas que opera en

Pedidos Ya y Rappi. El modelo se apoya en negocios existentes —Café Martínez, Almacén de Pizzas, Helados Daniel, entre otros— como puntos de redespacho: un cliente en San Isidro abre la app, hace su pedido, y ese pedido sale desde el local más cercano. El franquiciado no cambia su negocio; suma un ingreso extra. 70 puntos activos en todo el país.

Barflex fabrica y comercializa barras móviles modulares para eventos y espacios gastronómicos y provee a cadenas hoteleras internacionales como Hilton. Es el indicador más claro de que el grupo dejó de ser una empresa de eventos para convertirse en proveedor de infraestructura de la industria.

Jigger Bar Tools, la incorporación más reciente, desarrolla herramientas Premium de coctelería, Jiggers, shakers, mixing glass y kits de coctelería profesional para bartenders. Donde Barflex equipa el espacio, Jigger equipa al profesional. El círculo se cierra.

La lección que dejó la crisis

La pandemia no terminó con el negocio de Policaro. Lo obligó a reinventarlo. La crisis expuso la versión frágil del modelo y abrió el espacio para una versión más robusta.

El ecosistema no es el plan B. Es el plan que solo fue posible porque el plan A se transformó. La empresa que en 2019 era un jugador consolidado en un nicho es hoy una plataforma que opera en distribución, retail, gifting, formación, manufactura y servicios de eventos al mismo tiempo. Cada unidad funciona de forma independiente, pero juntas se potencian: un cliente que entra por un evento puede terminar comprando en Drinks Inbox, formando a su equipo en Barcademy o equipando su espacio con Barflex.

Veinte años después de aquel Fiat Uno en el garage, Sebastián Policaro lidera siete unidades de negocio con presencia en múltiples países. El origen en la industria no es un dato anecdótico: es lo que le permitió identificar cada punto de dolor de la cadena y construir una solución para cada uno.

Tomate Group no es el destino. Es la plataforma desde donde se construye lo que viene.

Para contratar el servicio de bar móvil premium para tu evento: www.tomatealgo.com.ar

Lic. Sebastián Policaro es CEO y fundador de Tomate Group: Tomate Algo, TMT, Drinks Inbox, Barcademy, Siempre Bebidas, Barflex y Jigger.