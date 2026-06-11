La fecha límite para registrar las líneas de telefonía móvil en México está cada vez más cerca y millones de usuarios todavía no completaron el trámite obligatorio. Mientras crecen las versiones sobre una posible prórroga, las autoridades mantienen una postura firme.

El proceso afecta a usuarios de Telcel, AT&T, Unefon, Movistar y otras compañías . Quienes no realicen el registro antes del plazo establecido podrían enfrentar la suspensión de su servicio telefónico desde julio.

Registro obligatorio de líneas móviles en México: qué se sabe sobre la fecha límite

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que el plazo para registrar las líneas telefónicas sigue vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Este proceso permite vincular cada número celular con una CURP para identificar y suspender líneas anónimas utilizadas en actividades ilícitas como fraudes o extorsiones.

Una vez que completes la vinculación de tu línea con tu CURP y una identificación oficial, el sistema genera un folio de alta. (Foto: Archivo) Gobierno de México

Pese a que más de 90 millones de números aún no fueron vinculados a una CURP, las autoridades no anunciaron ninguna extensión del calendario oficial.

Según explicó el organismo, la medida busca combatir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y secuestros virtuales realizados mediante líneas anónimas.

Cómo registrar una línea de Telcel, AT&T, Unefon o Movistar paso a paso

El trámite consiste en asociar el número telefónico con la CURP del titular. Dependiendo de cada compañía, puede realizarse por internet, mediante aplicaciones móviles o de forma presencial.

Para completar el procedimiento es necesario contar con una identificación oficial vigente y acceso a la cámara del teléfono celular.

Los pasos para registrar una línea son:

Ingresar al portal o aplicación de la compañía telefónica. Escribir el número celular. Tomar una fotografía de la identificación oficial por ambos lados. Validar la identidad con la cámara del dispositivo. Confirmar el trámite y esperar la validación. Preguntas frecuentes sobre el registro obligatorio de celulares en México

¿Dónde puedo registrar mi línea?

Los usuarios pueden realizar el trámite desde los portales oficiales de sus compañías telefónicas o acudir personalmente a un centro de atención con una identificación vigente.

¿Qué pasa si no registro mi línea antes del 30 de junio?

Las autoridades informaron que las líneas no registradas serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026.

¿Me quitarán mi número telefónico?

No necesariamente. Una vez realizado el registro, el usuario podrá recuperar el servicio asociado a ese número.

¿El registro tiene costo?

No. La CRT aclaró que el trámite es completamente gratuito para todos los usuarios de telefonía móvil.

Por el momento, la fecha límite continúa siendo el 30 de junio de 2026 y cualquier cambio en el cronograma será comunicado oficialmente por las autoridades correspondientes.