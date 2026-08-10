Oficial y confirmado | México no permitirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan atrasado con este trámite en su pasaporte.

Quienes planean viajar a México deben tener en cuenta un dato clave: contar con un pasaporte vigente no asegura por sí solo el ingreso al país. La decisión final depende de la evaluación que realice la autoridad migratoria en el punto de entrada.

¿Quién decide el ingreso a México?

De acuerdo con la normativa vigente, es facultad de la autoridad migratoria autorizar la entrada y salida de extranjeros en México. Esto significa que, aunque un viajero cumpla con la documentación básica, la decisión final sobre su ingreso queda en manos de esa autoridad al momento del control.

Entre los requisitos que debe presentar la persona extranjera que busca ingresar como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, se encuentran:

Pasaporte vigente: no se exige un período determinado de vigencia, pero debe cubrir toda la estancia y estar vigente también al momento de la salida del país.

Billete de avión de salida de México.

Comprobar el motivo del viaje, mediante documentos como reservación de hotel, boletos de regreso o itinerarios de tours, entre otras opciones según el tipo de viaje.

Además, la normativa aclara que, en su caso, la autoridad migratoria puede solicitar otra información adicional al viajero en el punto de entrada.

Las autoridades migratorias de México revisarán pasaporte por pasaporte: el documento vigente no garantiza el ingreso automático a su territorio. Shutterstock

¿Por qué el pasaporte no garantiza el ingreso?

Aunque el pasaporte vigente es un requisito indispensable, no es el único factor que se evalúa. La documentación que comprueba el motivo del viaje, junto con la información adicional que pueda requerir la autoridad, forman parte del proceso de revisión migratoria.

Quienes necesiten visa para ingresar a México deberán presentarla junto con el resto de la documentación que solicite la autoridad migratoria en el punto de entrada.

El Instituto Nacional de Migración (INM) es el organismo que tiene la función de autorizar o negar la estancia de personas extranjeras en el país. Ante cualquier duda específica sobre este proceso, se recomienda realizar la consulta directamente a través de los canales oficiales de esta institución.