Las Fuerzas de Sistemas no Tripulados (USF) de Ucrania han interceptado drones Shahed rusos, equipado con un sistema portátil de misiles antiaéreos. Estos misiles, conocidos por sus siglas en inglés MANPADS, son habitualmente lanzados desde tierra, por lo que estos drones representan un avance significativo en ingeniería bélica.

Según informan medios ucranianos, se trata de la primera vez que se equipa con este tipo de arma a un sistema de munición merodeadora cuya capacidad ofensiva se basa en la carga explosiva que detona al impactar contra un objetivo. Esto convierte a los Shahed en una amenaza no solo para los objetivos en tierra, sino para la aviación ucraniana que los persigue y abate.

Imágenes del Shahed han sido publicadas por el especialista ucraniano en tecnología militar, Serhii Beskhrestnov en su canal de Telegram. Allí, el experto ha asegurado que el dron fue interceptado el pasado sábado y explicó algunos detalles sobre el modo de uso de esta nueva tecnología de guerra.

Rusia potencia su producción de drones Shahed. Fuente: EFE.

El nuevo dron destructor ruso que amenaza a Europa

Beskrestnov ha explicado que el dron “está equipado con una cámara y un módem de radio” y que “el misil lo lanza el operador del Shahed, que lo controla desde el territorio de la Federación Rusa”. El consejo del experto para los pilotos ucranianos ha sido no acercarse a los drones de frente sin asumir que su única arma es la carga explosiva.

Para entender la magnitud del avance, se debe explicar que los MANPADS son armas ligeras de defensa aérea que se disparan desde el hombro y están diseñadas para enfrentarse a aeronaves que vuelan bajo, helicópteros, drones y misiles de crucero. Su portabilidad y relativa sencillez los han convertido en un elemento habitual de los campos de batalla.

Ni Beskrestnov ni las USF han dado más información sobre el MANPADS utilizado, pero según el análisis de las imágenes realizado por el medio militar ucraniano Militar NYI, se trata de un 9K333 Verba. La principal novedad de este modelo de misiles es un buscado óptico espiral con tres sensores para distinguir entre objetivos y señuelos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro en noviembre Fuente: EFE Kiko Huesca

El ataque de Rusia a Ucrania con los nuevos drones destructores

Durante la noche del lunes, Rusia lanzó 61 drones contra Ucrania, de los cuales 53 fueron derribados o neutralizados, aunque los otros ocho lograron impactar en seis localizaciones distintas. El ataque se produjo mientras líderes de los aliados de Ucrania se reunían en París para discutir garantías de seguridad para el país en caso de un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Según el comunicado de la Fuerza Aérea, las fuerzas rusas lanzaron desde la tarde del lunes 61 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos. Todos estos lanzamientos se produjeron mientras Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se reunía con aliados europeos en Kiev para abordar distintas garantías de seguridad.

Según un proyecto de declaración visto por AFP, Estados Unidos lideraría el monitoreo de un eventual cese el fuego en Ucrania, que contaría con participación europea. Estados Unidos se compromete además a apoyar a la fuerza multinacional para Ucrania, liderada por Europa, “en caso de ataque” ruso en el futuro.