"Cambio de régimen": el sugestivo mensaje de Donald Trump tras la ofensiva de EE.UU. contra las bases nucleares de Irán

Tras el ataque militar de Estados Unidos contra instalaciones clave en Irán, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a generar polémica con declaraciones que sugieren un posible cambio de régimen en la República Islámica.

La ofensiva militar, que marcó el ingreso directo de Washington en el conflicto entre Israel e Irán, fue duramente cuestionada por potencias como China y Rusia durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU realizada este domingo.

Trump vuelve a agitar el escenario internacional con una frase provocadora

En su red social, Trump escribió: "No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní es incapaz de HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen??? MIGA" (sigla en inglés de Make Iran Great Again).

Donald Trump volvió a generar polémica con declaraciones que sugieren un posible cambio de régimen en la República Islámica (Fuente: Archivo).

El comentario, publicado horas después del bombardeo sobre sitios nucleares iraníes, intensificó las tensiones diplomáticas y alimentó los temores de una escalada aún mayor en Medio Oriente.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, China condenó enérgicamente la acción militar de EE.UU. El representante de Pekín afirmó que el ataque "viola de forma clara los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, así como la soberanía de Irán".

En la misma línea, el embajador de Rusia advirtió que "Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora", y expresó preocupación por las posibles consecuencias "imprevisibles" en la región y a nivel global. Por su parte, Irán denunció una agresión directa y prometió responder "en el momento y lugar que elija".