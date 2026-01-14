Italia vuelve a debatir las condiciones para acceder a la ciudadanía por descendencia. Un nuevo proyecto de ley presentado en el Parlamento podría revertir las restricciones impuestas en 2025 y permitir nuevamente que bisnietos y generaciones posteriores accedan al pasaporte italiano.

La iniciativa fue impulsada por el diputado ítalo-argentino Franco Tirelli, del Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior (MAIE), y apunta a restaurar el histórico derecho de sangre (iure sanguinis).

¿Qué propone la nueva ley de ciudadanía italiana?

El proyecto establece dos formas de acceso según el vínculo con el antepasado italiano:

1) Hijos y nietos de italianos

Podrían obtener la ciudadanía por simple declaración, sin exámenes ni requisitos adicionales.

2) Bisnietos y otras generaciones

Podrían acceder sin límite generacional, siempre que acrediten nivel B1 de italiano o superior. Esto permitiría que miles de descendientes hoy excluidos vuelvan a tener una vía legal para solicitar la ciudadanía.

¿Qué cambió con la ley vigente?

En marzo de 2025, el gobierno de Giorgia Meloni aprobó el llamado decreto Tajani, que modificó las condiciones de acceso a la ciudadanía italiana. Desde entonces, solo hijos y nietos pueden acceder en la mayoría de los casos. Por su parte, bisnietos y generaciones posteriores quedaron fuera

También aumentaron las tasas consulares y judiciales y se limitaron los trámites por descendencia. El impacto fue especialmente fuerte en América Latina.

¿Por qué ahora podría volver a cambiar?

El proyecto del MAIE surge como una alternativa al decreto Tajani y busca restablecer el derecho por sangre, pero incorporando un requisito cultural, como el conocimiento del idioma. Además, la Corte Constitucional italiana podría revisar la validez del decreto aprobado en 2025, lo que abre la puerta a nuevas modificaciones.

¿A quién beneficiaría esta nueva ley?

Si se aprueba, favorecería principalmente a: