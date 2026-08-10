Buscan voluntarios para vivir en una isla.

En una paradisíaca isla, se abrió una convocatoria en busca de voluntarios de todos el mundo que quieran residir en la región. La propuesta impulsada por una ONG ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar perros y otros animales rescatados.

Se trata de Islas Galápagos, en Ecuador. Allí se brindará una opción ideal para quienes buscan instalarse un tiempo en uno de los ecosistemas más cotizados del planeta sin pagar alojamiento.

Buscan voluntarios para vivir en una isla paradisíaca

El principal atractivo de esta propuesta, impulsada por la ONG Galápagos Horse Friends, ubicada en Santa Rosa (Isla Santa Cruz), es la cobertura del hospedaje en la propia reserva natural. La organización dispone de una vivienda equipada con habitaciones amplias, baños y cocina compartida para los voluntarios.

Además del ahorro económico que representa evitar los elevados costos de alquiler y hotelería en el archipiélago ecuatoriano, el programa otorga tiempo libre suficiente para explorar la zona, practicar buceo, hacer snorkel o recorrer las playas vírgenes y reservas de tortugas gigantes.

El alojamiento en las Islas Galápagos es uno de los rubros más caros del presupuesto de viaje. Esta modalidad de voluntariado permite amortizar de forma directa más del 60% del costo diario habitual en la isla.

ONG Galápagos Horse Friends. ONG Galápagos Horse Friends

Cuáles son las tareas a realizar

El trabajo diario está orientado al bienestar de 15 caballos y 12 perros que fueron rescatados de situaciones de abandono o maltrato.

Las principales tareas incluyen:

Mantenimiento y cuidado animal: Alimentación, cepillado y asistencia general.

Técnicas específicas (deseable): Recorte y cuidado de cascos equinos (para quienes cuenten con experiencia previa).

Mantenimiento del predio : Reparación de cercos, adecuación de corrales y tareas operativas sencillas.

Educación ambiental: Apoyo en actividades de concientización comunitaria y protección del ecosistema local.

No es condición excluyente contar con experiencia previa en veterinaria, aunque se valora positivamente el conocimiento en manejo de caballos.

Requisitos para postularse

La convocatoria se gestiona a través de la plataforma internacional Volunteer Latin America y mantiene inscripciones abiertas durante todo el año.

Para participar se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: Ser mayor de 21 años.

Disponibilidad: Compromiso de estadía mínima de 1 mes (30 días).

Perfil: Gusto por la naturaleza, trabajo en equipo y capacidad de adaptación a un entorno rural sustentable.

Documentación: Pasaporte al día y cobertura médica de viaje para la estadía en Ecuador.

Cómo anotarse paso a paso