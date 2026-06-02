Mientras muchas ciudades enfrentan problemas de vivienda cada vez más costosos, un pequeño pueblo de España decidió ofrecer una alternativa poco habitual, alquiler gratuito, conexión a internet de alta velocidad y oportunidades laborales para quienes estén dispuestos a mudarse.

La propuesta llega desde Arenillas, una localidad ubicada en la provincia de Soria, una de las regiones más afectadas por la despoblación en España. Con apenas unas decenas de habitantes, el municipio busca atraer nuevos vecinos para revitalizar la comunidad y garantizar su continuidad en el tiempo.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados en distintas zonas de la denominada “España Vaciada”, un fenómeno que afecta a numerosos pueblos rurales que perdieron población durante las últimas décadas.

Viviendas sin alquiler y acceso a internet

Como parte del programa, el ayuntamiento puso a disposición siete viviendas completamente acondicionadas para recibir a nuevas familias.

El principal atractivo es que los residentes no deberán pagar alquiler, una ventaja que reduce considerablemente el costo de vida y facilita la instalación de quienes decidan comenzar una nueva etapa en el pueblo.

Además, Arenillas cuenta con conexión a internet por fibra óptica, una característica que busca atraer especialmente a trabajadores remotos, profesionales independientes y nómades digitales que necesitan una conexión estable para desarrollar sus actividades.

Además de vivienda gratuita, prometen empleo asegurado, conexión a internet y apoyo para quienes quieran empezar una nueva vida lejos de las grandes ciudades. ChatGPT - creada con IA

También buscan cubrir puestos de trabajo

La convocatoria no se limita únicamente al acceso a una vivienda.

Las autoridades locales también necesitan personas interesadas en gestionar algunos servicios fundamentales para la comunidad, entre ellos el bar del pueblo y el centro comunitario, dos espacios considerados esenciales para la vida social de los habitantes.

De esta manera, el proyecto combina facilidades habitacionales con oportunidades laborales para aumentar las posibilidades de permanencia de los nuevos residentes.

El objetivo: atraer familias y garantizar el futuro del pueblo

La prioridad del municipio está puesta en las familias con hijos, ya que el objetivo principal es asegurar el recambio generacional y sostener la actividad de la comunidad en el largo plazo.

En materia educativa, los niños pueden asistir a la escuela ubicada en Berlanga de Duero, a unos 20 kilómetros de Arenillas. El traslado y la educación se encuentran garantizados sin costo para las familias.

Quienes deseen participar deberán presentar una solicitud ante la administración municipal, detallando su proyecto de vida y la manera en que podrían integrarse y aportar al desarrollo de la localidad.

Una tendencia que crece en Europa

El caso de Arenillas forma parte de una estrategia que se repite en distintos puntos del continente para incentivar el regreso a las zonas rurales y de montaña.

En algunos casos, el objetivo es repoblar comunidades que perdieron habitantes. En otros, las iniciativas tienen fines científicos.

Uno de los ejemplos más recientes es el del centro Eurac Research, en Italia, que lanzó una convocatoria para que voluntarios vivan durante un mes en los Alpes como parte de una investigación sobre los efectos de la altitud en la salud humana dentro del Parque Nacional Stelvio.

A diferencia de otros programas europeos, como las conocidas “casas a 1 euro”, que suelen exigir importantes inversiones en remodelación, la propuesta de Arenillas ofrece viviendas listas para habitar desde el primer día, una característica que la convierte en una de las alternativas más accesibles para quienes buscan mudarse al entorno rural europeo.