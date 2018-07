Trump logró su objetivo y la OTAN gastará más dinero en defensa

Donald Trump y Theresa May fueron protagonistas de una cena de gala en Oxfordshire

En su actual gira europea, el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica la misma fórmula que usa para tuitear: presiona sin cesar. Incluso antes de arribar a Bruselas para participar de la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), acusó reiteradamente a sus aliados de hacer escasos aportes a la organización y los exhortó a elevarlos.

Recién se dio por satisfecho cuando, casi al cierre de la cumbre, concretó una reunión de emergencia con sus pares tras la que reconoció los "enormes progresos" de sus aliados para aumentar su gasto militar. "Ayer (miércoles) estaba muy insatisfecho (...) y ellos han reforzado considerablemente sus compromisos. Ahora, estamos muy felices de tener una OTAN muy fuerte, mucho más fuerte que hace dos días", celebró Trump." "Aceptaron pagar más y pagar más rápido", aseveró. Estados Unidos, con un 3,5%, es uno de los cinco países de la OTAN -de un total de 29- que cumplen con el objetivo marcado en Gales en 2014 de aproximar sus presupuestos de defensa al 2% del PBI nacional para 2024. Otros tres podrían hacerlo en el 2018.

Tras afirmarse en la OTAN, siguió viaje al Reino Unido, donde permanecerá hasta el domingo, cuando parta a Helsinki a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. Por la noche, en una cena de gala con empresarios en Oxfordshire, la primera ministra británica, Theresa May, le aseguró a Trump que la salida británica de la Unión Europea (UE) ofrece a EE.UU. y el Reino Unido la oportunidad de cerrar un pacto "sin precedentes" para impulsar el empleo. "Mientras nos preparamos para abandonar la Unión Europea, tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo comercial que haga crecer los empleos en el Reino Unido y en Estados Unidos", indicó.

May recordó que el Reino Unido es el mayor inversor en EE.UU., un 30% por delante que el siguiente país, lo que "no puede ser subestimado". Algo que "significa mucho más que números, significa empleos, oportunidades y riqueza para las personas trabajadoras de toda América". May y Trump se reunirán hoy y se prevé que la premier le cuente su propuesta y cómo están las negociaciones del Brexit con Bruselas.

Sin embargo, la publicación este viernes de una entrevista del diario The Sun a Trump podría abortar el tono entusiasta de la primera ministra. El mandatario se refirió a la propuesta oficial presentada ayer al Parlamento británico y a la UE para la futura relación bilateral del Reino Unido con la UE tras el Brexit. "Si aprueban un acuerdo como ése, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de con Reino Unido, y eso puede matar probablemente el acuerdo", sostuvo, en unos comentarios inéditos de Trump sobre política británica. Además evaluó que el ex ministro británico de Relaciones Exteriores Boris Johnson, quien renunció a su cargo esta semana debido al plan para el Brexit, podría ser "un gran primer ministro".

En Londres, Trump solamente se hospedará en casa del embajador estadounidense, a fin de evitar las diversas protestas ciudadanas en la capital contra su presencia en el Reino Unido. Un sondeo del instituto YouGov apuntó que el 77% de los británicos tiene una opinión desfavorable de Trump, el 74% lo considera un sexista y el 63%, un racista. Y la mitad de los encuestados se opone a que lo reciba la reina de Inglaterra, con quien esta tarde tomará el té en el castillo de Windsor, al sur de Londres.