Por la pandemia, la deuda de los Estados Unidos ya equivale al 98% de su PBI

Este año se prevé que la deuda pública de los Estados Unidos prácticamente equipare a su Producto Bruto Interno, trepando hasta el 98% (u$s 20.2 billones) del PBI según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés). El organismo proyecta que la deuda superará al PBI (104,4%) en el año fiscal 2021 y se ubicará en el 107% en 2023. De concretarse esos pronósticos, se trataría del nivel más alto en la historia del país.

Además, la CBO estimó el déficit fiscal de este 2020 en u$s 3.3 billones, que equivale a 16 puntos del PBI: el triple del déficit registrado en 2019 y el mayor desde 1945. De hecho, para contener los efectos económicos de la pandemia –que, además, se produce en un año electoral– el gobierno federal lleva desembolsados casi u$s 3 billones en estímulos fiscales. En este sentido, se prevé que el déficit se reduzca al 8,6% del PBI en 2021, cuando se espera que ya no sean necesarios es tipo de megapaquetes.

El segundo trimestre, cuando las medidas de restricción social alcanzaron su mayor impacto, fue crítico para los EE.UU. con una caída interanual del 9,5%, impulsada fundamentalmente por el freno de la actividad y el desplome del consumo. Si bien se espera que los resultados del tercer trimestre –que se darán a conocer días antes de las elecciones del 3 de noviembre– sean mejores, frente a una economía que no termina de recuperarse, la necesidad de mayor asistencia fiscal (algo en lo que mayoritariamente coinciden la Casa Blanca, el Congreso y la Reserva Federal) y la caída de la recaudación, aumentar la deuda parece ser la opción más viable, especialmente en un escenario de tasas bajas.

Recientemente, el titular de la Fed, Jerome Powell, dijo que priorizará el fortalecimiento del mercado laboral y tolerará una inflación un poco más alta (en el orden del 2%), sugiriendo que se mantendrán las tasas de interés bajas por lo menos en el corto plazo.

Mientras tanto, hace un mes que los legisladores de ambos lados están negociando un nuevo paquete de asistencia que todavía parece estar lejos de alcanzar un acuerdo bipartidista: los demócratas aceptaron reducir el monto total de u$s 3.5 billones a u$s 2.2, los republicanos originalmente presentaron un programa por u$s 1 billón, pero ahora buscan reducirlo a u$s 500 mil millones, apuntando a financiar ciertas áreas específicas.

Hasta ahora, el Congreso de los EE.UU. aprobó tres paquetes por u$s 8300 millones, u$s 2.2 billones y u$s 484 mil millones en asistencia financiera y créditos blandos a las empresas (especialmente Pymes) afectadas por la crisis de la pandemia; dos tandas de cheques de estímulo por u$s 1200 para más de 159 millones de personas; beneficios adicionales al subsidios de desempleo que hasta agosto era de u$s 600 y ahora se redujo a u$s 300; financiamiento para la investigación y desarrollo de vacunas contra el coronavirus; entre otros destinos.